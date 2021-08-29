القوى العاملة: تعيين 897 شابا .. واستخراج 528 شهادة قياس المهارة بالإسماعيلية

الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:07 ص

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 897 شاباً ، منهم 12 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 2033 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال يوليو الماضي، قامت المديرية بإستخراج 528 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 364 رخصة مزاولة مهنة ، وتلقت 8 شكاوى عمالية، تم تحويل 4 منها للقضاء ، و 4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 52 ألفاً و 800 جنيه لـ 25 عاملاً ، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 4300 عامل غير منتظم .

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 305 منشأت بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 13 محضراً ، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال حضرها 25 عاملا ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 110 منشأة ، وتحرير 15 محضراً للمنشآت المخالفة ، كما قامت بمتابعة 109 منشآت أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 15 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 75 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.