بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في الأسبوع الثالث للدوري الإنجليزي

السبت 28/أغسطس/2021 - 04:06 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ضد تشيلسي ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج ويشارك محمد صلاح نجم ليفربول أساسيا ضد فريقه السابق تشيلسي ونجح صلاح في إحراز أول أهدافه هذا الموسم في افتتاح الدوري ولم يسجل في المباراة الثانية.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم ضد تشيلسي

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ونقدم بث مباشر لمباراة ليفربول ضد تشيلسي كواحدة من أبرز مواجهات البريميرليج الفريقين يجمعان نخبة من أبرز نجوم العالم بعد عودة مصابين ليفربول ونجاح تشيلسي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويعتمد يورجن كلوب المدير الفني الألماني لليفربول أمام تشيلسي في المباراة التي نقدم بث مباشر لها على حارسه المخضرم اليسون بيكر وخط دفاع مكون من فيرجيل فان دايك وجو ماتيب لحماية عرين الريدز مع الإعتماد على خط الهجوم الناري بقيادة محمد صلاح وساديو ماني ودييجو جوتا وروبيرتو فيرمينيو.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم ضد تشيلسي

بدأت المباراة قوية ونجح تشيلسي في إحراز هدف التقدم قبل أن يحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح ليفربول ويطرد مدافع البلوز ويسدد محمد صلاح هدف التعادل ويكمل تشيلسي المباراة بعشرة لاعبين وحاول الريدز اقتناص الفوز إلا أن دفاعات تشيلسي حافظت على التعادل.