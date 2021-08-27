الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار في مختلف البنوك اليوم الجمعة

دولارات
دولارات
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استقر  سعر الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري ، بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 27 أغسطس2021 ،  في جميع البنوك العاملة بمصر.


وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه   وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري  15.63 جنيه للشراء و 15.76 جنيها للبيع، وسجل أدني سعر للدولار أمام الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع , في بنك الامارات دبي الوطني. 


وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " العربي، الأهلي المصري، التجاري وفا ايجيب،و بنك مصر".

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