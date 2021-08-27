استقرار أسعار الدولار في مختلف البنوك اليوم الجمعة

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 09:09 ص

استقر سعر الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري ، بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 27 أغسطس2021 ، في جميع البنوك العاملة بمصر.



وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري 15.63 جنيه للشراء و 15.76 جنيها للبيع، وسجل أدني سعر للدولار أمام الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع , في بنك الامارات دبي الوطني.



وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " العربي، الأهلي المصري، التجاري وفا ايجيب،و بنك مصر".