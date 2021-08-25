ضبط 362 طربة لمخدر الحشيش بنطاق محافظة الإسكندرية

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:54 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من رصد نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بكميات كبيرة ، متخذين من دوائر أقسام شرطة (برج العرب – ثان العامرية – أول العامرية) بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام – مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة) بحوزة (5 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية) وذلك حال إستقلالهم عدد ثلاثة سيارات بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.

ضبط (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) وذلك حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.

ضبط (2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) وذلك حال تواجده بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫555٫000 – إثنان مليون وخمسمائة وخمس وخمسون ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.