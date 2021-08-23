12 رسالة تحذيرية من المصرف المتحد لتوعية عملائه داخل وخارج مصر

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 03:55 م

تحت شعار "كن حذرا" أطلق المصرف المتحد، أمس الأحد، حملة توعوية تستهدف تحذير عملاءه من مخاطر التعرض لعمليات الاحتيال من جراء الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو معلوماتهم البنكية.

وأكد أن حماية بيانات العملاء البنكية وأموالهم واستثماراتهم قضية أمن قومي ومسئولية مشتركة بين المصرف المتحد وجموع العملاء داخل وخارج مصر.

تتضمن الحملة 12 رسائل تحذيرية هم :

الرسالة التحذيرية الأولي : ضرورة محافظة العميل علي سرية بياناته الشخصية من ارقام حسابات او رقم البطاقة الشخصية الخاص به. كذلك محل الاقامة وآخر معاملة بنكية على حسابه وعدم الافصاح عنها لاي شخص مهما كانت درجة القرابة او الصلة بالعميل.

الرسالة التحذيرية الثانية: التأكد من ان المصرف المتحد وفريق عمله بجميع انحاء الجمهورية لم ولن يقوموا بطلب اي معلومات او بيانات سرية تخص العملاء سواء بالاتصال الشخصي او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الالكتروني او من خلال الهاتف سواء المحمول او الارضي.

الرسالة التحذيرية الثالثة : توخي الحذر من عدم مشاركة الارقام السرية الخاصة بحسابات العميل البنكية. كذلك ارقام البطاقات سواء الائتمانية او المدينة او المدفوعة مقدما. وايضا رمز CVV2 والمكتوب علي ظهر البطاقات المكون من ثلاث ارقام مع اي شخص.

الرسالة التحذيرية الرابعة : عند استخدام العملاء لخدمات المصرف المتحد الرقمية "بنكك علي الخط" من : انترنت بنكي – موبيل بنكي ومحفظة UB الرقمية, ضرورة تأكد العميل المستخدم من عدم الافصاح عن الرقم السري المؤقت OTP والمرسل له على الهاتف الشخصي المسجل لدي المصرف المتحد.

الرسالة التحذيرية الخامسة : عدم مشاركة كود تفعيل الخدمات الالكترونية الخاص بهم مع اي شخص.

الرسالة التحذيرية السادسة : عدم استقبال اي اتصال هاتفي عبر الهاتف المحمول او الارضي او اي تواصل من خلال البريد الالكتروني, بغرض تحديث البيانات البنكية الخاصة بهم. فالمصرف المتحد لم ولن يقوم بطلب اي معلومات او بيانات تخص عملاءه الا من خلال فروعه الـ67.

الرسالة التحذيرية السابعة : ضرورة القيام بعملية تحديث البيانات الشخصية للعملاء فقط من خلال فروع المصرف المتحد الـ 67 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية.

الرسالة التحذيرية الثامنة : ضرورة التعامل مع مواقع التسوق المعروفة والمؤمنة فقط, عند استخدام بطاقات المصرف المتحد الائتمانية او المدينة او المدفوعة مقدما.

الرسالة التحذيرية التاسعة : عدم استقبال اي مكالمة تليفونية تخبر العملاء انهم فازوا بجائزة مالية وتطلب منهم اي بيانات بنكية مثل : ارقام الحسابات والرقم السري المتغير حتي يتم تحويل المبلغ عليه.

الرسالة التحذيرية العاشرة : توخي الحذر من التعامل مع وسائل الكترونية غير معلومة المصدر او موثوق منها. كذلك عدم استقبال اي مكالمة تليفونية تختص حصول العميل علي نقاط شراء او قسائم شراء كهدية علي بطاقته او تطلب منه ايداع مبلغ مالي في اي حساب او تحويل من المحفظة الكترونية بغرض الحصول علي هذه النقاط او قسائم الشراء.

الرسالة التحذيرية الحادية عشر : احذر تخزين تفاصيل مثل اسم المستخدم وكلمة السر لخدمات الانترنت البنكي الخاصة بك علي الهاتف المحمول.

الرسالة التحذيرية الثانية عشر : ابتكر رقم سري يصعب تخمينه للخدمات البنكية الرقمية.

هذا وقد أكد المصرف المتحد في بيانه أنه حريص كل الحرص علي الاستثمار في البنية التحتية وفقا لمعايير الجودة العالمية من أجل تقديم كل جديد لعملاءه بالسوق تلبية لاحتياجاتهم وتطلعاتهم خاصة في مجال الخدمات البنكية الرقمية. كذلك تأمين بياناتهم واستثماراتهم ضد اي الاختراق.