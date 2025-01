تطورات جديدة بقضية جاستن بالدوني وبليك ليفلي.. مقاضاة ريان رينولدز

شهدت الخلافات بين الممثل والمخرج جاستن بالدوني، والممثلة بليك ليفلي تطورات كبيرة وتصاعد في القضايا بينهم، فبعد أن اتهمت بليك بالدوني بالتحرش الجنسي وتشويه السمعة، وقام بالدوني برفع دعوى قضائية ضدها.

قام بالدوني بمقاضاة المممثل ريان رينولدز، وهو زوج بليك ليفلي؛ حيث طالب بالدوني شركة ديزني بالاحتفاظ بوثائق تتعلق بتطوير شخصية “نايسبول”، التي جسدها رايان رينولدز في فيلم Deadpool & Wolverine.

الخلافات بدأت بين الممثل والمخرج جاستن بالدوني وزميلته بليك ليفلي في فيلم It Ends With Us، الذي عرض منذ شهور وحقق نجاح كبير، وبحسب خطاب أرسله محامو بالدوني بتاريخ 7 يناير إلى بوب إيغر، الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، وكيفن فيغي، رئيس استوديوهات مارفل، فإن الفريق القانوني يطالب بتوفير جميع الوثائق والاتصالات المتعلقة بالشخصية.

والهدف من ذلك هو إثبات أن شخصية “نايسبول” قد استخدمت للسخرية أو التنمر على بالدوني، وتأتي هذه التطورات بعد أن رفعت بليك ليفلي دعوى قضائية ضد بالدوني، متهمةً إياه بالتحرش الجنسي والانتقام منها بسبب اعتراضها على سلوكياته، وشملت الاتهامات أيضاً تصريحات نسبت إليه انتقد فيها جسد ليفلي بعد ولادتها لطفلها الرابع.

ومن جانبه، نفى بالدوني كل هذه الادعاءات، وقدم دعوى مضادة ضد ليفلي وآخرين، تضمنت دعواه طلب تعويض قدره 250 مليون دولار من صحيفة نيويورك تايمز بسبب تغطيتها التي وصفها بالمضللة عن القضية، وشخصية “نايسبول”، التي أشار بالدوني إلى ارتباطها به، أُدرجت في الفيلم كنموذج نسوي ساخر، مما أثار جدلاً واسعاً.

وقد أوضح محاموه أن هناك مقاطع محذوفة من الفيلم تحتوي على إشارات ساخرة إلى بودكاست Man Enough، الذي أطلقه بالدوني عام 2021. هذه المقاطع تُعد دليلاً إضافياً، وفقاً لمحاميه، على وجود مضايقات تستهدفه، والقضية لا تزال في بدايتها، مع تصاعد الجدل حول المزاعم والدعاوى المضادة بين الطرفين، وسط ترقب كبير من الجمهور لمعرفة النتائج.