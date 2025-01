شاهد.. دانيال كريج بكامل أناقته خلال حفل جوائز جولدن جلوب 2025

حرص النجم دانيال كريج، على التواجد بالسجادة الحمراء لمسرح فندق بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس، لحضور حفل توزيع جوائز رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود (جولدن جلوب) في نسخته الـ82.

وشهدت السجادة الحمراء تواجد عدد كبير من نجوم هوليوود، من بينهم: النجمة فيليستي جونز، وجيسي بليمونز، والنجم آدم ساندلر وزوجته جاكي.

واحتل مسلسل "The Bear" من إنتاج قناة إف إكس، المركز الأول في ترشيحات جولدن جلوب هذا العام بخمسة ترشيحات، محتفظًا بمكانته كمسلسل محبوب لدى النقاد.

وقد ضمن المسلسل الكوميدي الدرامي الآن ترشيحه الثالث على التوالي، معززًا مكانته في تاريخ الجوائز للمرشحين للموسم المتتالي - وهو أمر ليس دائمًا أمرًا مفروغًا منه في جوائز جولدن جلوب. كما حقق مسلسل "Only Murders in the Building" من إنتاج هولو، أداءً جيدًا (باستثناء تجاهل ميريل ستريب)، مواصلًا سلسلة التقدير لكتابته الحادة وأدائه الجماعي.

