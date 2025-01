Emilia Pérez وConclave يتصدران القائمة الطويلة لترشيحات بافتا

كشفت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون عن نتائج الجولة الأولى من التصويت عبر جميع الفئات الـ25 لجوائز بافتا السينمائية لعام 2024، والمقرر الإعلان عن القائمة النهائية في 15 يناير الجاري، على أن يقام حفل توزيع الجوائز في 16 فبراير المقبل.

وقد تصدر فيلم "Emilia Pérez" للمخرج جاك أوديار، ترشيحات القائمة الطويلة بحصوله على 15 ترشيحا، بما في ذلك أفضل فيلم ومخرج وممثلة رئيسية وثلاثة في قائمة الممثلة المساعدة. وفي الوقت نفسه، حصل فيلم "Conclave"، للمخرج إدوارد بيرجر، على 14 ترشيحا، بما في ذلك أفضل فيلم ومخرج وممثل رئيسي لـ رالف فاينز.

وتضم القائمة أيضًا أفلام مثل "The Substance" و"The Brutalist" و"A Complete Unknown" بإجمالي 11 ترشيحا، و"Wicked" و"Dune: Part Two" بـ 10 ترشيحات، و"Anora" و"Gladiator 2" بـ 9 ترشيحات. وكل هذه الأفلام، باستثناء "Gladiator 2"، موجودة في القائمة الطويلة لأفضل فيلم. كما فشل فيلم ريدلي سكوت الملحمي الذي عاد إلى الكولوسيوم في الحصول على ترشيحا في فئة أفضل مخرج وأفضل ممثل رئيسي، رغم أن دينزل واشنطن -الذي لم يرشح من قبل لجائزة البافتا- حصل على ترشيح كأفضل ممثل مساعد.

وفيما يلي القائمة الطويلة لترشيحات جوائز بافتا 2025:

أفضل فيلم

“Anora”

“The Apprentice”

“The Brutalist”

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Kneecap”

“The Substance”

“Wicked”

أفضل فيلم بريطاني

“Back to Black”

“Bird”

“Blitz”

“Civil War”

“Conclave”

“Gladiator II”

“Hard Truths”

“Kneecap”

“Lee”

“Love Lies Bleeding”

“The Outrun”

“Paddington in Peru”

“Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl”

“We Live in Time”

“Wicked Little Letters”

أفضل عمل بريطاني أول

“Bring Them Down”

“Grand Theft Hamlet”

“Hoard”

“Kneecap”

“Monkey Man”

“On Falling”

“Santosh”

“Sister Midnight”

“The Taste of Mango”

”The Teacher”

أفضل فيلم دولي

“All We Imagine as Light”

“Black Dog”

“The Count of Monte Cristo”

“Emilia Pérez”

“Flow”

“The Girl With the Needle”

“I’m Still Here”

“Kneecap”

“La Chimera”

“The Seed of the Sacred Fig”

أفضل فيلم رسوم متحركة

“Despicable Me 4”

“Flow”

“Inside Out 2”

“Memoir of a Snail”

“Moana 2”

“That Christmas”

“Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl”

“The Wild Robot”

أفضل فيلم وثائقي

“The Bibi Files”

“Black Box Diaries”

“Daughters”

“Elton John: Never Too Late”

“I Am: Celine Dion”

“Made in England: The Films of Powell and Pressburger”

“No Other Land”

“The Remarkable Life of Ibelin”

“Super/Man: The Christopher Reeve Story”

“Will & Harper”

أفضل مخرج

All We Imagine as Light - بايال كابديا

Anora - شون بيكر

The Brutalist - برادي كوربيت

Conclave - إدوارد بيرجر

Dune: Part Two - دينيس فيلنوف

Emilia Pérez - جاك أوديار

La Chimera - آليس رورفاكر

Lee - إيلين كوراس

The Outrun - نورا فينجشيدت

The Substance - كورالي فارجييه

أفضل سيناريو أصلي

“All We Imagine as Light”

“Anora”

“The Apprentice”

“The Brutalist”

“Challengers”

“Civil War”

“Heretic”

“Kneecap”

“A Real Pain”

“The Substance”

أفضل سيناريو مقتبس

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Lee”

“Nickel Boys”

“Nightbitch”

“The Outrun”

“Sing Sing”

“Wicked”

أفضل ممثلة

Nightbitch - إيمي آدامز

Wicked - سينثيا إريفو

The Substance - ديمي مور

Emilia Pérez - كارلا صوفيا جاسكون

Lee - كيت وينسليت

Hard Truths - ماريان جان بابتيست

Back to Black - ماريسا أبيلا

Anora - ميكي ماديسون

Babygirl - نيكول كيدمان

The Outrun - سيرشا رونان

أفضل ممثل

أدريان برودي - The Brutalist

Sing Sing - كولمان دومينغو

Queer - دانيال كريج

Monkey Man - ديف باتيل

Heretic - هيو جرانت

Firebrand - جود لو

Bob Marley: One Love - كينجسلي بن أدير

Conclave - رالف فاينز

The Apprentice - سباستيان ستان

A Complete Unknown - تيموثي شالاميت

أفضل ممثلة مساعدة

Emilia Pérez - أدريانا باز

Wicked - آريانا جراندي

Small Things Like These - إيميلي واتسون

The Brutalist - فيليستي جونز

Conclave - إيزابيلا روسولليني

The Last Showgirl - جيمي لي كورتيس

The Substance - مارغريت كواللي

Hard Truths - ميشيل أوستن

Emilia Pérez - سيلينا غوميز

Emilia Pérez - زوي سالدانا

أفضل ممثل مساعد

Sing Sing - كلارينس ماكلين

Gladiator II - دينزل واشنطن

A Complete Unknown - إدوارد نورتون

The Brutalist - جاي بيرس

Babygirl - هاريس ديكنسون

The Apprentice - جيريمي سترونج

A Real Pain - كيران كولكان

Anora - مارك ايدلشتاين

Conclave - ستانلي توشي

Anora - يورا بوريسوف

أفضل طاقم عمل

“Anora”

“The Apprentice”

“Back to Black”

“Blitz”

“The Brutalist”

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Kneecap”

“Wicked”

أفضل تصوير سينمائي

“Anora”

“The Brutalist”

“Civil War”

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Gladiator II”

“Nosferatu”

“The Substance”

أفضل تصميم أزياء

“Beetlejuice, Beetlejuice”

“Blitz”

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Furiosa: A Mad Max Saga”

“Gladiator II”

“Nosferatu”

“Wicked”

أفضل مونتاج

“Anora”

“Challengers”

“Civil War”

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Gladiator II”

“Kneecap”

“The Substance”

أفضل مكياج وتصفيف شعر

“The Apprentice”

“Beetlejuice, Beetlejuice”

“Blitz”

“A Complete Unknown”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Joker: Folie À Deux”

“Nosferatu”

“The Substance”

“Wicked”

أفضل موسيقى تصويرية

“Beetlejuice, Beetlejuice”

“Blitz”

“The Brutalist”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Gladiator II”

“Nosferatu”

“The Outrun”

“The Substance”

“The Wild Robot”

أفضل تصميم إنتاج

“Beetlejuice, Beetlejuice”

“Blitz”

“The Brutalist”

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Gladiator II”

“Nosferatu”

“The Substance”

“Wicked”

أفضل مؤثرات بصرية

“Alien: Romulus”

“Beetlejuice, Beetlejuice”

“Better Man”

“Civil War”

“Deadpool & Wolverine”

“Dune: Part Two”

“Furiosa: A Mad Max Saga”

“Gladiator II”

“Kingdom of the Planet of the Apes”

“Wicked”

أفضل صوت

“Blitz”

“The Brutalist”

“Civil War”

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Gladiator II”

“The Substance”

“Wicked”

أفضل فيلم رسوم متحركة بريطاني

“Adiós”

“Mee and Burd”

“Mog’s Christmas”

“Plunge”

“Three Hares”

“Wander to Wonder”

أفضل فيلم بريطاني قصير

“The Ban”

“Clodagh”

“The Flowers Stand Silently, Witnessing”

“Homework”

“Marion”

“Milk”

“Rock, Paper, Scissors”

“Sister Wives”

“Stomach Bug”

“Woodlice”