طرح فيلم الأكشن والرعب التشويقي THE KEEPER في دورة العرض المصرية

طرح اليوم فيلم الرعب والأكشن THE KEEPER في دور العرض المصرية، الذي تدور قصتة حول مجموعة من الأصدقاء الذين يذهبون في رحلة تخييم لتصوير فيلم وثائقي، لكن ما يبدأ كمغامرة مشوقة سرعان ما يتحول إلى كابوس عندما يكتشفون وجود من يتربص بهم في الغابة.

الفيلم من إخراج كولتون تران وكتابة جو دافيسون ولوك جينتون، ويضم مجموعة من النجوم، بما في ذلك بطل العالم لست مرات في الوزن الثقيل راندي كوتور، المعروف بسلسلة أفلام THE EXPENDABLES، وكاثلين كيني (من مسلسل THE SEX LIVES OF COLLEGE GIRLS)، وريد ميلر (من فيلم JOE BELL).

The Keeper الفيلم الذي سيبقيكم على حافة مقاعدكم ويترك أثره بكم لفترة طويلة بعد انتهاء العرض، يتم توزيع الفيلم بواسطة Four Star Films.