مفاجآت ترشيحات جوائز جولدن جلوب 2025

كشفت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، عن ترشيحات جوائز جولدن جلوب، حيث قدمت مزيجًا من الاختيارات المفاجئة والإغفالات غير المتوقعة التي قد تعيد تشكيل مشهد موسم الجوائز الكبرى.

ومع اقتراب فترة التصويت على ترشيحات الأوسكار بعد أسابيع قليلة، أكد الناخبون في جوائز جولدن جلوب مرة أخرى على أنفسهم كمحرك للزخم ومؤشر على ما قد يأتي في الموسم الأكثر بريقًا في هوليوود.

برز الفيلم الموسيقي الإسباني للمخرج جاك أوديار "Emilia Perez" كأكبر مفاجآت هذا الموسم، حيث حصد 10 ترشيحات مثيرة للإعجاب.

هذا الإنجاز لم يضع فقط رقمًا قياسيًا جديدًا لجوائز جولدن جلوب لفيلم كوميدي أو موسيقي، متجاوزًا فيلم "Cabaret" (1972) و"Barbie" (2023) اللذين تقاسما الرقم القياسي السابق بتسعة ترشيحات، بل ساعد أيضًا نتفليكس في قيادة الطريق لجميع الاستوديوهات بـ 12 ترشيحًا في فئة الأفلام.

والأهم من ذلك، أنه عزز مكانة "إميليا" كواحد من المرشحين الأوائل لهذا العام لجائزة أفضل فيلم.

جاءت 28 ترشيحًا قياسيًا لجوائز جولدن جلوب من أفلام بدأت رحلة الجوائز في مهرجان كان السينمائي، مقارنة بـ 20 في عام 2023.

ومن بين تلك الترشيحات، الفائز بالسعفة الذهبية "Anora"، والفائزات مجتمعات بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "Emilia Perez"، والفائز بجائزة السيناريو "The Substance" وآخرين.

وعلى الشاشة الصغيرة، تكشف ترشيحات جوائز جولدن جلوب عن صناعة في مرحلة انتقالية.

ومرة ​​أخرى، كانت السيطرة لشبكة نتفليكس، حيث حصدت سبعة ترشيحات لمسلسلات عبر قائمة برامجها. وكان من بين المرشحين الدراما "The Diplomat" و" Squid Game"، والكوميديا ​​"The Gentlemen" و"Nobody Wants This"، والمسلسلات المحدودة " Baby Reindeer,"، و"Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story"، و"Ripley".

ومع ذلك، احتل مسلسل "The Bear" من إنتاج قناة إف إكس المركز الأول لجميع العروض بخمسة ترشيحات، محتفظًا بمكانته كمسلسل محبوب لدى النقاد.

وقد ضمن المسلسل الكوميدي الدرامي الآن ترشيحه الثالث على التوالي، معززًا مكانته في تاريخ الجوائز للمرشحين للموسم المتتالي - وهو أمر ليس دائمًا أمرًا مفروغًا منه في جوائز جولدن جلوب. كما حقق مسلسل "Only Murders in the Building" من إنتاج هولو، أداءً جيدًا (باستثناء تجاهل ميريل ستريب)، مواصلًا سلسلة التقدير لكتابته الحادة وأدائه الجماعي.

وتثير الترشيحات أسئلة ملحة حول كيفية تأثير هذه الاختيارات على سباق الأوسكار، فهل يستطيع فيلم "Emilia Perez" الحفاظ على زخمه في مشهد أكاديمي أكثر تقليدية؟ وهل تحافظ نتفليكس على هيمنتها كمنصة قادرة على التفوق في الدراما والكوميديا ​​والمسلسلات المحدودة؟ وماذا يقول النجاح الساحق لفيلم "The Bear" عن التبني المتزايد للأنواع الهجينة في التليفزيون؟.

وقد برز فيلم "Brutalist" الملحمي التاريخي للمخرج برادي كوربيت وفيلم الإثارة الدينية "Conclave" للمخرج إدوارد بيرجر، كأبرز المرشحين لجوائز الأوسكار.

حيث حصلا على سبعة وستة ترشيحات على التوالي، بعد الفيلم الموسيقي “Emilia Perez”، وقد اعتُبر الفيلمان من المرشحين الجادين للفوز بالجائزة الكبرى التي تمنحها أكاديمية فنون وعلوم السينما، استناداً إلى الضجة الإعلامية التي أثارها الفيلم والمراجعات الإيجابية.

وتراهن شركة فوكس فيتشرز، التي تتطلع إلى الفوز بجائزة أفضل فيلم لأول مرة للاستوديو، على قوة التصويت التفضيلي، بالإضافة إلى الانتصارات المحتملة للممثل الدرامي رالف فاينز، وسيناريو الفيلم بيتر ستراوجان.

أما عن فيلم "Brutalist"، الذي حصلت عليه A24 بعد عرضه الأول في فينيسيا، فقد اعتُبر من المرشحين الأقوياء في عدة فئات، بما في ذلك جائزة الإخراج، وجائزة التمثيل لأدريان برودي، والعديد من جوائز الحرفيين. ويأتي ترشيح برودي بعد 22 عامًا من فوزه بجائزة الأوسكار عن فيلم "The Pianist"، كما فاز بجائزة كبيرة من نقاد السينما في نيويورك.

ولكن يبدو أن مسار الفيلم يشبه سباق الجوائز الذي شهده عام 2002 عندما حقق فيلم "The Pianist" مفاجآت كبرى في الإخراج (رومان بولانسكي)، والتمثيل (برودي)، والسيناريو المقتبس (رونالد هاروود)، لكنه خسر جائزة أفضل فيلم أمام فيلم موسيقي آخر هو " Chicago".

فهل يكرر فيلم "Brutalist" أمسية مماثلة، إذا ما انتهى الأمر بفوز فيلمي "Emilia Pérez" أو "Wicked"؟، لا يقدم التاريخ أي ضمانات.

من ناحية الدراما، لا يعني الفوز بجائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم دائمًا النجاح في جوائز الأوسكار. فقد فازت أفلام مثل "1917" و"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" و"The Revenant" بجائزة جولدن جلوب، لكنها خسرت في النهاية الجائزة الكبرى لجوائز الأوسكار لصالح "Parasite" و"The Shape of Water" و"Spotlight".

جدير بالذكر إدراج فيلم "A Complete Unknown" للمخرج جيمس مانجولد في فئة الدراما، والذي قد يؤدي إلى فوز الممثل الرئيسي تيموثي شالاميت. كما أن فيلم "Dune: Part Two" لم يقدم أداءً جيدًا، حيث لم يُذكَر سوى مرتين (أحدهما غير مؤهل )، وتم إقصاؤه من فئة شباك التذاكر. يبدو الطريق أمام ملحمة الخيال العلمي الرائعة للمخرج دينيس فيلنوف قاتمًا بعض الشيء.

وكان من مفاجآت الترشيحات هذا العام هو إقصاء الممثلة الشابة سيرشا رونان، التي قدمت فيلمين مثيرين للجدل هذا الموسم "The Outrun" و" Blitz".

وكان من المتوقع أن تحصل على ترشيحين في فئتي الدور الرئيسي والدور المساعد، كان إغفالها في كليهما بمثابة صدمة كبيرة للممثلة الأيرلندية المولودة في أمريكا، والتي فازت سابقًا في عام 2018 عن عملها في "Lady Bird".