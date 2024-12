85 فيلماً دولياً يتنافسون على ترشيحات الأوسكار

تقدم 85 فيلماً من جميع أنحاء العالم للقائمة الطويلة لفئة أفضل فيلم دولي لجوائز الأوسكار لعام 2025.

تمثل الأفلام الدولية المؤهلة لجوائز الأوسكار السابعة والتسعين مجموعة كاملة من السينما العالمية، من الدراما السياسية في الفيلم البرازيلي "I'm Still Here"، إلى الكوميديا ​​​​العائلية في للفيلم التايلاندي How to Make Millions Before Grandma Dies؛ من الرعب التاريخي في الفيلم النمساوي "The Devil's Bath" والفيلم الدنماركي "The Girl With the Needle"، إلى الدراما السريالية الكندية "Universal Language".

ومن المقرر أن تعلن الأكاديمية عن القائمة الطويلة للأفلام الدولية المتنافسة في 17 ديسمبر، على أن تعلن ترشيحات الأوسكار في 17 يناير.

واختير فيلم الدراما “رحلة 404” للنجمة منى زكي، لتمثيل مصر بالقائمة الطويلة لجوائز الأوسكار.