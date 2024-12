قائمة الهواتف التي تدعم شريحة الاتصالات المدمجة eSIM

تتزايد التساؤلات حول سعر شريحة الاتصالات المدمجة eSIM في مصر لعام 2024 والهواتف التي تدعمها.

وتعتبر شريحة eSIM من أحدث الابتكارات في عالم الاتصالات، حيث إنها شريحة إلكترونية مدمجة يمكن تفعيلها عبر هواتف معينة تدعم هذه التقنية.

نوفر اليكم قائمة الهواتف التي تدعم شريحة eSIM وهى اكثر من نوع كما يلي:-

هواتف Apple التي تدعم شريحة eSIM

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

هواتف Samsung التي تدعم شريحة eSIM

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Plus

Samsung Galaxy S24 Urtla

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Urtla

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Urtla

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Hybrid Dual SIM

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Urtla

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold 2

Samsung Galaxy Fold 3

Samsung Galaxy Fold 4

Samsung Galaxy Flip 1

Samsung Galaxy Flip 3

Samsung Galaxy Flip 4

Samsung Galaxy Z Flip5 5G



هواتف Oppo تدعم شريحة eSIM

Oppo Find X3 Pro

Oppo Reno 5A

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo A55s 5G

Oppo Reno6 Pro 5G

Oppo Find N2 Flip

ستة هواتف Huawei التي تدعم شريحة eSIM

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P50 Pro

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate Xs 2

Huawei Mate X2

هواتف سونى التي تدعم شريحة eSIM

Sony Xperia 10 III Lite

Sony Xperia 1 IV

Sony Xperia 10 IV

Sony Xperia 5 IV

Sony Xperia 1 V

Sony Xperia 10 V

Sony Xperia Ace III

هواتف شاومى التي تدعم شريحة eSIM

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 14

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Blackshark 3

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G (Japan only)

هواتف هونر التي تدعم شريحة eSIM

Honor Magic 4 Pro

Honor Magic 5 Pro

Honor Magic 6 Pro

Honor 90

Honor X9

Honor X8

Honor 200

Honor 200 Pro

Honor Magic V2

Honor Magic V3

هواتف فيفو التي تدعم شريحة eSIM

Vivo X80 Pro

Vivo X90 Pro

Vivo X100 Pro

Vivo V29

Vivo V29 Lite

Vivo V40

Vivo V40 lite

Vivo V40 SE