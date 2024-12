مهرجان بالم سبرينجز السينمائي يكرم الممثل الأمريكي تيموثي شالاميت

يكرم مهرجان بالم سبرينجز السينمائي الممثل الأمريكي الشاب تيموثي شالاميت، بجائزة خاصة عن أداءه المثير للإعجاب بفيلم السيرة الذاتية “A Complete Unknown”، وذلك خلال فعاليات نسخته الـ36 والتي تقام خلال الفترة من 2 وحتى 14 يناير المقبل.



وقد تم تكريم شالاميت في المهرجان من قبل. ففي عام 2018، حصل على جائزة النجم الصاعد عن فيلم "Call Me By Your Name"، وفي العام التالي، حصل على جائزة “Spotlight” عن فيلم "Beautiful Boy". وهذه النسخة سيحصل على تكريم آخر في المهرجان عن تجسيده لشخصية نجم الستينيات بوب ديلان في فيلم السيرة الذاتية القادم لجيمس مانجولد.

ومن بين المكرمين الآخرين في مهرجان بالم سبرينجز السينمائي، النجمة أنجلينا جولي والممثل أدريان برودي، ومنح جائزة الأداء الجماعي لأبطال فيلم "Conclave"، وجائزة الأداء المتميز للنجم كيران كولكين، وجائزة “Spotlight” للممثل كولمان دومينجو.