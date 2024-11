"دانيس تانوفيتش" يدهش الحضور بمهرجان القاهرة السينمائي

أدهش دانيس تانوفيتش، رئيس لجنة التحكيم الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الحضور بعزف مذهل على البيانو.

وكان رئيس المهرجان، حسين فهمي، من بين المستمتعين بهذه اللحظة المميزة.

وُلد تانوفيتش في زينيكا، البوسنة والهرسك، وهو مخرج أفلام بارز اشتهر بفيلمه No Man's Land عام 2001، الذي حصل على جائزة الأوسكار وجائزة الغولدن غلوب كأفضل فيلم أجنبي. وخلال مسيرته، نال العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك جائزة الدب الفضي الكبرى للجنة التحكيم في مهرجان برلين السينمائي عن فيلمه An Episode in the Life of an Iron Picker (2013) وDeath in Sarajevo (2016).

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (CIFF)، الذي يُقام هذا العام في دورته الـ45، واحداً من أعرق وأقدم المهرجانات السينمائية في العالم العربي وإفريقيا. تأسس المهرجان عام 1976 ويُعقد سنوياً في العاصمة المصرية النابضة بالحياة. يُعتبر المهرجان حدثاً ثقافياً مهماً يعرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم. وكونه المهرجان الوحيد في المنطقة المعتمد من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، يلعب CIFF دوراً محورياً في الاحتفاء بالتميز السينمائي وتعزيز الحوار الثقافي العالمي.