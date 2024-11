أبرز ملامح الدورة الـ45.. اختيار الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كشف مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عن تفاصيل دورته الجديدة لهذا العام الـ٤٥ التى من المقرر إقامتها فى الفترة من ١٣ إلى ٢٢ نوفمبر الجاري، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد الأحد الماضي، وحرص الفنان حسين فهمى رئيس المهرجان على التواجد به ومباشرة مسئوليته رغم انعقاده فى نفس يوم عزاء شقيقه الفنان مصطفى فهمي.

مهرجان القاهرة السينمائى الدولى يعد أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأفريقيا والأكثر انتظاما وينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A فى الاتحاد الدولى للمنتجين فى باريس "FIAPF".

يشارك فى هذه الدورة ١٩٤ فيلما سينمائيا، وبمشاركة ٧٢ دولة، وتقام عروض السجادة الحمراء لـ١٦ فيلمًا، والعروض العالمية الأولى تتكون من ٣٧ فيلمًا، بينما العروض الدولية الأولى ٨ أفلام، وعدد عروض الشرق الأوسط وأفريقيا يبلغ ١١٩ فيلما.

نرصد أبرز ملامح الدورة الـ ٤٥ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي:

فلسطين فى القلب

قال الفنان حسين فهمي، إن تأجيل دورة هذا العام لم يكن ممكنا لأنه من المسموح تأجيل المهرجان لدورة واحدة فقط وهذا ما حدث العام الماضى بعد العدوان الإسرائيلى على غزة.

وتابع حسين: "لم يكن من المنطق أن يقام المهرجان وسط ما يحدث مع الفلسطينيين فى غزة، وشرحنا وجهة نظرنا وتم إلغاء دورة العام الماضي، مهرجان القاهرة السينمائى من أهم المهرجانات الموجودة فى المنطقة وهو مهرجان درجة أولى ووجود المهرجانات فى المنطقة العربية مهم كثيرا إذ يشجع الحوار بين الثقافات المختلفة، ومهمتنا إحضار أفلام من حول العالم تكون مختلفة عن ما نشاهده طوال العام، والإطلاع عليها".

فيلم الافتتاح

اختار مهرجان القاهرة السينمائى لحفل افتتاحه هذا العام الفيلم الفلسطينى "أحلام عابرة"، ويُعرض الفيلم لأول مرة فى العالم، وهو روائى طويل إخراج وكتابة رشيد مشهراوى، ويقوم ببطولته عادل أبوعياش، وإميليا ماسو، وأشرف برهوم، موسيقى جوهان كورتيت، تصوير دريد منجم.

يأخذنا الفيلم الذى صورت أحداثه فى بيت لحم بفلسطين، فى رحلة ليوم واحد وليلة واحدة مع سامي، البالغ من العمر ١٢ عاما، برفقة عمه وابن عمه الأكبر سنتين بحثا عن طائرته المفقودة، وقد أخبره جيرانه أنه ربما عاد إلى موطنه الأصلي، وتمتد الرحلة من مخيم للاجئين فى الضفة الغربية إلى مدن فلسطينية مختلفة بما فى ذلك بيت لحم والقدس القديمة وحيفا، ونكتشف من خلالها ما يحدث لهم وبينهم عبث الواقع، والحياة اليومية الصعبة للفلسطينيين وتأثيرها على شخصياتهم وعلاقاتهم بأنفسهم والآخرين.

وقال حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى عن الفيلم: "نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوى وهو عمل سينمائى كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن فى غزة فى افتتاح مهرجان القاهرة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به".

وأضاف حسين، أن حفل الافتتاح سيكون بدون فترة استراحة لن تفتح الأبواب حتى يتمكن الحضور من الاستمتاع بفيلم الافتتاح، وتابع ممازحا "عندنا افتر بارتى إحنا كمان".

أضواء على السينما الفلسطينية

وتعرض الدورة الـ٤٥ من "القاهرة السينمائي" مجموعة أفلام فلسطينة ضمن برنامج خاص بعنوان: "أضواء على السينما الفلسطينية"، والأفلام هي: "سن الغزال" The Deer's Tooth، لـ سيف حمّاش، من فلسطين، وهو فيلم روائى ٢٠٢٤ - ١٦ د، "ولدت مشهورًا" Born a Celebrity لـ لؤى عواد، من فلسطين - روائى ٢٠٢٤ - ١٣ د، "أحلام كيلو متر مربع" square kilometer dreams، لـ قسام صبيح - من فلسطين - وثائقى ٢٠٢٤ - ١٦ د.

تكريم يسرى نصر الله وأحمد عز ودانيس تانوفيتش

يكرم المهرجان ثلاث شخصيات سينمائية مؤثرة من مصر والبوسنا والهرسك خلال دورته الـ٤٥ وهم: المخرج يسرى نصر الله الذى يمنحه المهرجان جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية الحافلة، والفنان أحمد عز الذى يمنحه المهرجان جائزة فاتن حمامة للتميز، والمخرج دانيس تانوفيتش رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

القائمة الكاملة للجان تحكيم مسابقات الدورة الـ٤٥

تضم لجنة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان كلًا من المخرج والمؤلف دانيس تانوفيتش من البوسنة "رئيسا"، والمونتير أحمد حافظ من مصر، والمخرج أندريا بالاورُو من إيطاليا، والفنانة أنجيلا مولينا من إسبانيا، والمخرجة أنوشا سويتشاكورنبونج من تايلاند، والكاتبة ﺴﻴﻠﭭﻲ بيالا من فرنسا، والفنانة عائشة بن أحمد من تونس .

بينما تضم لجنة تحكيم آفاق السينما العربية كلًا من: المنتج إنزو بورسلى من إيطاليا، والمؤلف الموسيقى ﺗﺎﻣﺮ ﻛﺮواﻥ من مصر، والمخرجة هند الفهاد من السعودية.

فيما تضم لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية جراين هومفريز مدير مهرجان دبلن السينمائى الدولى من أيرلندا، والفنانة نسرين الراضى من المغرب، والمخرج خالد الحجر من مصر.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة كلا من: المخرجة ساندرا نشأت، والناقدة كلير دياو من فرنسا - بوركينافاسو، والمخرجة سيلفانا سانتاماريا من ألمانيا.

وتضم لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم أفريقى طويل كلا من: لمياء بلقايد جيجا المديرة الفنية لمهرجان قرطاج السينمائى (JCC) من تونس، وفرنسوا بودا من بوركينا فاسو، والمخرج مراد مصطفى من مصر.

وتضم لجنة تحكيم "FIPRESCI" كلا من: الناقدة كيارا سبانيولى جاباردى من إيطاليا، والناقد شايان رياز من ألمانيا، والناقد أحمد عزت عامر من مصر.

وتضم لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم آسيوى طويل آن ديمى – جيروى الرئيسة المشتركة لشبكة الترويج للسينما الآسيوية NETPAC من إستراليا، ورامان تشاولا من الهند، وسلمى مبارك أستاذ الأدب المقارن والفنون والأدب بجامعة القاهرة من مصر.

وتضم لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم وثائقى كلا من: ديميتريس كيركينوس مبرمج من اليونان، ورائد أنضونى صانع أفلام من فلسطين، والمخرجة نادية كامل من مصر.

وتضم لجنة تحكيم أفلام غزة كلا من: المنتج جابى خورى من مصر، والفنانة كندة علوش من سوريا، والناقد أحمد شوقي.

وتضم لجنة تحكيم جائزة الفيلم فلسطينى كلًا من: الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، والفنان مصطفى شعبان من مصر، والمنتجة ليالى بدر من فلسطين.

عرض ثلاثة أفلام عالمية صورت فى مصر

كشف مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عن إقامة برنامج جديد بعنوان "صنعت فى مصر" وذلك خلال دورته الـ٤٥، يضم البرنامج ثلاثة أفلام أجنبية تم تصويرها فى مصر حديثا وهي: "وحشتيني" Back to Alexandria، للمخرج تامر رجلي، من سويسرا، فرنسا، قطر، مصر، وهو فيلم روائى ٢٠٢٣ - ٩٥ د، و"الميراث" Inheritance، للمخرج نيل بيرجر، من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو فيلم روائى ٢٠٢٤ - ١٠١ د، "الجنة تحت أقدام الأمهات" Paradise at Mothers' Feet، للمخرج رسلان أكين، من قرغيزستان، وهو فيلم روائى ٢٠٢٤ - ١٣٧ د.

قائمة أفلام المسابقة الدولية بالدورة الـ٤٥

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمى قائمة الأفلام المتنافسة بالمسابقة الدولية، ضمن فعاليات الدورة الـ ٤٥، وتتضمن القائمة أفلاما تتنوع ما بين العروض الأولى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعالمية الأولى، وجاءت كالآتي:

"آيشا" Ayse لـ نجمى سنجاك، من تركيا، وهو فيلم روائى ٢٠٢٤ - ٧٦ د، "قصر الشمس الزرقاء" Blue Sun Palace لـ كونستانس تسانغ، من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو فيلم روائى ٢٠٢٤ - ١١٦ د، "عزيزتى مالوتي" Dear Maloti عرض عالمى أول لـ شانكا داس جوبتا، من بنجلاديش، وهو فيلم روائى ٢٠٢٤ - ١٠٦ د، "٢ يناير" ٢ January لـ صوفيا سيلاجي، من المجر، وهو فيلم روائى ٢٠٢٤ - ٨٦ د، "مالدورور" Maldoror، لـ فابريس دو ويلز، من بلجيكا، فرنسا، وهو فيلم روائى ٢٠٢٤ - ١٥٥ د، "مالو" Malu

لـ بيدرو فريري من البرازيل، روائى ٢٠٢٤ - ١٠١ د، "قابل البرابرة" Meet The Barbarians لـ جولى ديلبي، من فرنسا، روائى ٢٠٢٤ - ١٠١ د.

"مذكرات حلزون" Memoir of a Snail عرض دولى أول، لـ آدم إليوت، من أستراليا، روائى ٢٠٢٤ - ٩٥ د، "نوار عشية" ٤ O’clock Flowers عرض دولى أول، لـ خديجة لمكشر، من تونس، روائى ٢٠٢٤ - ١٠٣ د، "أحلام عابرة" Passing Dreams

لـ رشيد مشهراوى من فلسطين، السويد، فرنسا، روائى ٢٠٢٤ - ٨٥ د، "طوابع بريد" Postmarks لـ ناتاليا نزاروفا من روسيا، روائى ٢٠٢٤ - ١٠٣ د، "زهرة الثلج" Snow Drop عرض دولى أول، لـ يوشيدا كوتا من اليابان، روائى ٢٠٢٤ - ٩٨ د، "دخل الربيع يضحك" Spring Came Smiling لـ نهى عادل من مصر، روائى ٢٠٢٤ - ١٠٠ د، "موندوف" Moondove عرض عالمى أول، لـ كريم قاسم من لبنان، دوكيو دراما ٢٠٢٤ - ١٢٠ د.

"العام الجديد الذى لم يأت أبدا" The New Year That Never Came لـ بوجدان موريشانو من رومانيا، روائى ٢٠٢٤- ١٣٨ د، "فيكتوريا" Victoria لـ أليساندر كاسيجولي، كيسى كوفمان من إيطاليا، روائى ٢٠٢٤ - ٨٣ د، "عندما رن الهاتف" When The Phone Rang لـ إيفا راديفويفيتش من صربيا، الولايات المتحدة، روائى ٢٠٢٤- ٧٤د