حملة لرفع اللافتات الإعلانية الغير مرخصة بمركز مطاي

تابعت، أمس الخميس، المهندسة هويدة الشافعي رئيس مركز ومدينة مطاي حملة مكبرة لرفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة بمدينة مطاي.
وكانت رئيس المركز قد كلفت مدير إدارة الإعلانات بالتنسيق مع إدارة الإشغالات ورؤساء الأحياء لرفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقًا للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.
يأتي هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة..وفى هذا الإطار أوضح مدير إدارة الإعلانات أنه تم رفع وإزالة عدد كبير من الإعلانات المخالف وعدد من الإعلانات المتعامده وبدون ترخيص.
وأكدت المهندسة هويدة الشافعي رئيس المركز على متابعتها المستمرة لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات غير المرخصة من الشوارع والميادين، وذلك خلال جولاتها المفاجئة للتأكد التام من إعادة الشكل الجمالي والحضاري والحفاظ على الهوية البصرية لمركز ومدينه مطاي.