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الجمعة 04 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مبعوث بوتين: هناك تقدم بالفعل في إجراءات بناء الثقة بين موسكو وواشنطن

كيريل دميترييف
كيريل دميترييف
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قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المعنيّ بالشؤون الاقتصادية، كيريل دميترييف، أن هناك تقدم بالفعل في إجراءات بناء الثقة بين موسكو وواشنطن.

وأضاف مبعوث بوتين، أن المملكة العربية السعودية والموفد الأمريكي ستيف ويتكوف ساهما في المحادثات الأمريكية - الروسية.

وتابع: "لا تزال هناك خلافات كثيرة ولكن الحل الدبلوماسي ممكن مبعوث بوتين: الحل طويل الأمد الذي يأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية الروسية هو المطلوب".

واستكمل دميترييف حديثه  بأن هناك تحركات ديناميكية إيجابية في العلاقات الروسية - الأمريكية. وأن  ترمب يبدو راغبا في إيجاد حلول على عكس الإدارة السابقة. والعمل جار لاستعادة حركة النقل الجوي المباشر بين موسكو وواشنطن.

مبعوث بوتين موسكو واشنطن المملكة العربية السعودية المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف