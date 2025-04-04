«الجزار» يتفقد مستشفى صدر وحميات العباسية ويوجّه بزيادة العيادات المسائية

قام الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بجولة تفقدية على مستشفى صدر العباسية وحميات العباسية.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

حيث استهل الزيارة بمستشفى صدر العباسية؛ وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، مشددًا على تواجد الطاقم النوباتجي لضمان تقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الطارئة، حيث انتقد قلة أعداد التمريض المتواجدة بالاستقبال والطوارئ؛ موجها بضرورة زيادة أعداد التمريض خلال الفترة المسائية.

كما تلاحظ للدكتور حمودة الجزار، تكدس المرضى داخل الاستقبال؛ وعلى الفور وجه بسرعة زيادة عدد العيادات المسائية، وتخصيص عيادة إضافية بمستشفى الصدر، وذلك بهدف تقليل فترات الانتظار وتخفيف التكدس، بما يضمن راحة المرضى وسرعة حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة.

كما انتقد الجزار عدم إلتزام العاملين بالزي الرسمي، مؤكدا بضرورة الإلتزام بتعليمات وزير الصحة والسكان بإرتداء الزي الرسمي طوال فترة التواجد داخل المستشفى.

وعقب ذلك قام رئيس القطاع بتفقد أقسام الرعاية المركزة، لمتابعة استقبال وتسكين الحالات بصفة شخصية، لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم والقضاء على قوائم الانتظار.

وخلال الجولة، تابع أعمال التطوير القائمة بمستشفى صدر العباسية والتي أوشكت على الإنتهاء، ومن المزمع إفتتاحها خلال الشهرين المقبلين.

وعقب جولته توجه الجزار، إلى مستشفى حميات العباسية؛ حيث لاحظ ايضا تكدس المرضى داخل الإستقبال؛ وعلى الفور وجه بسرعة زيادة عدد العيادات المسائية، حيث تم تخصيص عيادتين بمستشفى الحميات، وذلك بهدف تقليل فترات الإنتظار وتخفيف التكدس، بما يضمن راحة المرضى وسرعة حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة.

كما تفقد حمودة الجزار، مجمع الرعايات المركزة بمستشفى حميات العباسية؛ حيث أثنى على منظومة العمل بداخله؛ وإطمأن على آلية استقبال وتسكين الحالات، مؤكدًا على ضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المرضى، والعمل على القضاء على قوائم الانتظار.

كما أكد الدكتور حمودة، على ضرورة المضي قُدُما في إجراءات حصول مجمع الرعايات بحميات العباسية على إعتماد الزمالة المصرية لتخصص طب الأطفال مع ضرورة حصول أطباء زمالة الأطفال بالقاهرة على فترة تواجد داخل مجمع الرعايات ضمن برنامج الزمالة الخاص بهم لضمان أقصى استفادة ممكنة.

وفي ختام الزيارة، وجه الجزار، بضرورة تلافي جميع السلبيات التي تم رصدها والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

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