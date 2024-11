دراسة طبية حديثة تكشف عن فوائد التوت الأزرق وتاثيره على الصحة العامة

كشفت دراسة طبية حديثةعن فوائد التوت الأزرق وتاثيره على الصحة العامة إلى جانب فواكه أخرى من التوتيات، مثل الفراولة والكرز، بفوائده الصحية بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف التى تجعلها مثاليا للوقاية من الأمراض وفقا لما نشرته مجلة Journal of the International Society of Sports Nutrition.

ووجدت الدراسة أن التوت الأزرق يمكن أن يحسن ضغط الدم ووظيفة بطانة الأوعية الدموية (طبقة من الخلايا تبطن جميع الأوعية الدموية التي تنظم التبادلات بين مجرى الدم والأنسجة المحيطة) وتصلب الشرايين وأن التوت الأزرق يمكن أن يحسن إدارة الجلوكوز ومستويات الأنسولين.

وبحسب النتائج فإن تناول نصف كوب فقط من التوت الأزرق يوميا لمدة 12 أسبوعا يمكن أن يؤدي إلى تحسن في الذاكرة والوظائف التنفيذية مثل اتخاذ القرار وإدارة المهام.

ويشير هذا إلى أن الاستهلاك المنتظم للتوت الأزرق يمكن أن يساعد في الحماية من التدهور المعرفي إذا بدأ في وقت مبكر بما فيه الكفاية ومع ذلك من المهم أن نتذكر أن التوت الأزرق ليس حلا سحريا حيث تلعب الجينات أيضا دورا مهما في ظهور الخرف وتحسين مرونة الجلد.