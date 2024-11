المخرجة الفلسطينية ليلى عباس: مهرجان الجونة هو من أعطى الدفعة الأولى لفيلمي

شهد مسرح "سي سينما" ثاني عروض الفيلم الروائي الفلسطيني "شكرا لأنك تحلم معنا" (Thank You For Banking with Us) للمخرجة ليلى عباس، والمشارك ضمن عروض المسابقة الرسمية لـ مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السابعة.

تدور أحداث الفيلم قصة مريم ونورا اللتين توفيَّ والدهما تاركًا إرثًا كبيرًا من المال، فتخطط الشقيقتان للاستحواذ على الميراث قبل أن يعلم أخوهما بوفاة الأب لأنه شرعًا وقانونًا سيرث نصف التركة، وهو ما ترى فيه الأختان ظلمًا لهما.

وعقب عرض الفيلم، أقيمت جلسة حوارية مع مخرجة الفيلم، بحضور الممثل الفلسطيني كامل الباشا، والمونتيرة هبة عثمان، والمؤلف الموسيقي أحمد الصاوي.

وقالت المخرجة ليلى عباس، أن رحلتها مع صناعة الفيلم بدأت قبل 6 سنوات، مشيرة إلى أنه كان من المهم تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي لأنه أول من أعطى الدفعة الأولى للفيلم من خلال ذراعه الإنتاجي "سيني جونة"، وإن كان لم يتحرك المشروع بخطوات سريعة بسبب صعوبات الإنتاج والتحضير. وفق وصف المخرجة.

وأضافت عباس في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "لدي شعور أن البطلتين تستحقان أن يراهم الجمهور على الشاشة". وأكملت: "الفيلم طالع من فلسطين ولكنه قصة غير المعتادة عن الاحتلال، وإن كنت أؤكد على أهمية هذه الأفلام لأنها هي ما أوصلت صوتنا وقضيتنا للعالم".

واستطردت عباس، أنها كتبت الفيلم وصورته قبل الحرب، لذلك فهي ليست موجودة بشكل مباشر على الشاشة، ولكن هناك تمهيد للحظات انفجار قادمة على مدار الفيلم. واختتمت المخرجة الفلسطينية بأنه لأمر صعب أن تناقش فيلمها الجديد مع الجمهور مع شعورها الشديد بالثقل لما يجري حاليا في غزة.