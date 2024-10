"هيئة الدواء" تصدر الدليل القومي الثامن لترشيد استخدام مضادات الميكروبات

أصدرت هيئة الدواء المصرية الدليل الاسترشادي القومي الثامن لترشيد استخدام مضادات الميكروبات، تحت عنوان "National Guidance for the Rational Use of Duplicate Antimicrobial Therapy".

يهدف هذا الدليل إلى تعزيز الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، خاصة من مجموعة بيتا لاكتام ذات المجال المتكرر، ويوفر إرشادات واضحة حول كيفية استخدام المضادات الحيوية في علاج البكتيريا الهوائية وبكتيريا السيدوموناس، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات قياس الأداء. كما يقدم الدليل رسائل مختصرة وموجهة لترشيد استخدام هذه الفئة من الأدوية.

ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتطوير الخدمات الصيدلية المقدمة للمرضى، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للأدوية، وخاصة مضادات الميكروبات، بما يضمن أعلى مستويات الرعاية الصحية وسلامة المرضى. كما يسعى الدليل إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للأدوية وفقًا للمرجعيات العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمهنة الصيدلة.

وفي ظل تزايد التحديات العالمية الناجمة عن مقاومة مضادات الميكروبات، يعد هذا الدليل خطوة مهمة في مواجهة هذه الظاهرة، حيث يساهم في ترشيد استهلاك الأدوية وتقليل مخاطر مقاومة البكتيريا، مما ينعكس إيجابياً على صحة الأفراد والمجتمع بشكل عام.