مخرجة "All We Imagine as Light" تعلق على استبعادها من ترشيحات الأوسكار

علقت المخرجة الهندية بايال كاباديا، على استبعاد فيلمها "All We Imagine as Light" من قوائم ترشيحات الهند وفرنسا للقائمة الطويلة لجوائز الأوسكار بفئة أفضل فيلم دولي.

وقالت المخرجة الفائزة بالجائزة الكبرى بمهرجان كان السينمائي، إنها راضية عن عدم اختيار فيلمها لتمثيل الهند في جوائز الأوسكار وتريد من العالم أن يحتضن المزيد من الأفكار المفتوحة حول التعبير السينمائي.

وقالت كاباديا في مقابلة أجريت معها مؤخرًا مع مجلة "فانيتي فير": "كان من الرائع أن يتم اختيار فيلم جيد حقًا، ولكن كان من الرائع أيضًا أن يتم اختيار فيلم جيد حقًا. لكن العالم يتحرك خارج هذه الحدود الوطنية. سيكون من الرائع أن نتبنى فكرة أكثر انفتاحًا على السينما، حيث لا تكون مقيدة ببلدها، بل تكون أكثر لغة سينمائية أو شيء يمكن للجميع التواصل معه".

ووصفت كاباديا النظام الذي تختار به جوائز الأوسكار المرشحين بأنه قديم بعض الشيء. مضيفة: "يمكن توسيع القواعد المتعلقة بتقديم الأفلام بلغات أجنبية إلى درجة أنه على الرغم من أن الحوار في الفيلم كان باللغات المالايالامية والهندية والمراثية، إلا أنه كانت هناك فرصة لاعتباره فيلماً فرنسياً لأن الفيلم من إنتاج فريق مقره باريس.

يتتبع فيلم "All We Imagine as Light"، الذي كتبته وأخرجته بايال كاباديا في أولى تجاربها الروائية الطويلة، قصة امرأتين في مومباي - برابها، الممرضة المضطربة التي تتلقى هدية غير متوقعة من زوجها المنفصل عنها، وأنو، زميلتها الشابة في السكن التي تبحث عن مكان لتكون حميمة مع صديقها. تتيح لهما رحلة إلى بلدة شاطئية إيجاد مساحة لتجسيد رغباتهما. الفيلم من بطولة كاني كوسروتي وديفيا برابها وشايا كادام وهريدو هارون.