جوناثان رومي: مسلسل "المختارون" ساعدني أرى القوة في ضعفي

بدأت منذ قليل ندوة مسلسل "المختارون" بحضور صناعه في المركز الكاثوليكي المصري للسينما بحفل إطلاقه باللغة العربية لأول مرة في الشرق الأوسط.

ويدير الندوة الإعلامي التونسي عماد دبور، وخلال الندوة قال الفنان جوناثان رومي بطل فيلم "المختارون":"شخصية يعقوب الصغير ساعدتني أرى القوة في ضعفي وهذا بفضل المخرج، لأنهم احتضنوا جزء كبير من ضعفي الجسدي ليصبح جزء من الشخصية، وهذا غير منظوري عن ضعفي".

يأتي الحفل بحضور النجمة إلهام شاهين وعدد من المخرجين والكتاب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ووسائل الإعلام المختلفة، و الفنان "Jordan Ross" والرئيس التنفيذي لمؤسسة "Come and see" المنتجة للمسلسل " Stan Janty".