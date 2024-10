غدا .. قيادات الكنيسة وفنانون وشخصيات عامة في حفل إطلاق مسلسل «The Chosen»

يحتفل المركز الإعلامي الإنجيلي سات 7 وإحدى شركات الإنتاج الفني والمركز الكاثوليكي للسينما، بإطلاق المسلسل الدرامي «The Chosen» بالشرق الأوسط، بعقد ندوة بعنوان “ السينما والتاريخ” وذلك عن العمل مع صناع المسلسل وأحد أبطاله ممن أدى دور القديس يعقوب الصغير وهو الممثل الأمريكي Jordan Ross وكذلك المدير التنفيذي للمؤسسة المالكة العمل Come and See في شخص Stan Jantz، وذلك مساء غد الأربعاء بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

ومن المقرر أن ينظم عشاء وتكريم للعمل من قبل مؤسسة لايتهاوس العالم العربي، وإحدى الشخصيات العامة المصرية بإحدى فنادق القاهرة الكبري، احتفاء بالموراكس دور Murex D’or حيث سيحضر الأخوان د. زاهي وفادي الحلو .

كما من المقرر ان تقدم اللقاء النائبة البرلمانية والإعلامية الدكتورة دينا عبدالكريم، ويقام الحفل بالمركز الكاثوليكي تحت رعاية الأب بطرس دانيال.

يشارك الحضور عدد من رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الفنانين والكنيسة والأزهر والصحافة والإعلام، وعدد من المثقفين والشخصيات العامة.

مسلسل المختارون «The Chosen» ترجم إلى أكثر من ٦٠ لغة ولهجة عالمية، وتلقفه المشاهدون أولا أيام كورونا على يوتيوب والمنصات الأخرى كناتفليكس وأبليكيشين المسلسل.

حيث إن العمل تاريخي ويتحدث عن حياة السيد المسيح والحواريين، أي تلاميذه بلغة سينمائية جذابة تراوح بين الإبداع والتاريخ وسرد القصة كما ترويها الأناجيل وما توارثته الكنيسة التقليدية من تقاليد الآباء وشهداء الكنيسة واللاهوتيين الأوائل إلى جانب قراءة ما بين السطور وتصور لما حدث وما يمكن أن يحدث، حيث أطلق المخرج عنان خياله لبعض تفاصيل القصة كقول المسيح دعوا الأطفال يأتون إلى، حيث تعمد المخرج أن تكون هناك حلقة عن أطفال صغار يلعبون بالطبيعة بأرض فلسطين وإذ يلتقون السيد المسيح، فيتحاور معهم وهم يمرحون بروح لا تتعارض مع روح قدسية النص والإنجيل وكذلك قصة حواراته مع رجل دين يهودي ينتمي إلى فئة من رجال الدين المتعصبين، حيث يأسره المسيح بلطف كلماته وصرامة تعاليمه.

وأعلن المركز الإعلامي الإنجيلي «سات 7» ان بطل المسلسل الأول من أصول مصرية وهو الممثل جونثان الرومي، الذي لعب دور السيد المسيح، هذا المسلسل تمت دبلجته إلى اللهجة المصرية واللهجة الشامية إلى جانب اللغة العربية الفصحى، وتم عرض الجزء الأول منه على قناة MTV اللبنانية في أعياد الصوم الكبير السنة الماضية وهو مبرمج للعرض بلبنان لأعياد الميلاد ويرجح أن قناة LBC تود عرض نسخته الشامية.

ويعرض المسلسل بعدة لغات على عدة منصات كمنصة BeLight Community باللغات العربية.



يذكر أن احتفال القاهرة بهذا العمل التاريخي الضخم وإهداء أوسكار الموراكس دور Murex D’or لأول مرة بالقاهرة وخارج بيروت التي تعاني الحرب، في رسالة سلام لعالم متعب.

يشار إلى أن الفن يفتح القلوب هو شعار المؤسسة المنظمة للفعاليات، المختارون The Chosen في أول حضور وتكريم له بالقاهرة، عاصمة العالم العربي قبل سواها من المدن العربية، حيث أن العمل سيكرم لاحقًا بدبي وبيروت.

وعلمت «البوابة نيوز» أن أبطال العمل سيقومون بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي.