حب ٢٠ عاما وزواج عامين.. أنباء عن انفصال بن افليك وجينيفر لوبيز

قصة حب المغنية والممثلة الشهيرة جينيفر لوبيز بالممثل الشهر بن افليك واحدة من أشهر قصص الحب في العالم، حيث بدأت قصة الحب بين نجمي هوليوود الشهيرين منذ أكثر من ٢٠ عاما، وكان الثنائي مخطوبين وقام بتجهيزات الزواج بالكامل وترك بن افليك جينيفر ليلة الزواج بدون مقدمات وكان حديث العالم وقتها، تزوجت جينيفر ثلاث مرات بعد هذه الواقعة وأنجبت اطفالها، وتزوج بن افليك وأنجب اطفاله، وبعد مرور ١٨ عام من واقعة هروبه من حفل الزفاف اجتمعا الثنائي مرة ثانية وأعلنا عودتهم مرة أخرى وفي عام ٢٠٢٢ قاما بحفل زفاف اسطوري.

وتزوجا الثنائي بعد قصة حب درامية وأسطورية وانتقلت للعيش معا في منزل ضخم قد اشتراه قبل الزفاف، وبعد عامين فقط من الزواج انتشرت أنباء قوية عن انفصالهم مرة آخرى ونهاية قصة الحب الاسطورية، حاولا الثنائي نفي الاشاعة بالظهور معا في احد المناسبات وكان يرتديان خواتم الزواج ويظهر عليهم الانسجام ولكن الاشاعات لم تنتهي فبعد هذا الظهور وجد المتابعين منزلهم الرائع والضخم الذي تزوجا فيه معروض للبيع على احد مواقع بيع المنازل فتجددت الاشاعات بقوة مرة اخرى، كما ان عدسات المصوريين رصدت كل واحد منهم يخرج ويدخل الى منزل منفصل منذ عدة اشهر وهو ما اكدته بعض الصحف ان انفصالهم تم منذ اشهر دون وقوع طلاق بشكل رسمي.

بعد هذه الشائعات ظهرت لوبيز بخاتم الزفاف لنفي الشائعات مجددا وذلك اثناء الترويج لفيلمها الجديد ولكن عدم حضور بن افليك معها للترويج لفيلمها اكد الاشاعات مرة اخرى، وزعمت إحدى التقارير المنشورة في الصحف العالمية أن زواج بن أفليك وجينيفر لوبيز انتهى منذ أشهر بالتحديد في مارس الماضي، لكن أفليك لا يزال "يحمي جينيفر بشدة" بالرغم عدم حضوره حفل metgala معها وعرض فيلمها الخاص، وانتشرت الشائعات أيضًا بعد إعجاب لوبيز بمنشور على انستجرام يتحدث عن العلاقات غير الصحية ومكتوب في المنشور: "لا يمكنك بناء علاقة مع شخص منفصل عن نفسه".

وذكرت التقارير أن لوبيز ألغت جولتها الغنائية This Is Me…Live لتأخذ إجازة، "لتكون مع أطفالها وعائلتها وأصدقائها المقربين"، وقالت لوبيز في رسالتها الإخبارية On the JLo في ذلك الوقت: "أشعر بالحزن الشديد لأنني خذلتكم، أرجوكم اعلموا أنني لن أفعل هذا إذا لم أشعر أنه ضروري للغاية"، وشوهد أفليك وهو ينقل متعلقاته من منزله المشترك مع لوبيز ويزور ايضل منزل زوجته السابقة جينيفر جارنر ولم يعلق لوبيز وآفليك على الشائعات حتى الآن ولكن المصادر تؤكد ان لوبيز "محطمة القلب" بسبب مشاكل زواجها.

ويشعر الملايين من معجبين هذا الثنائي الشهير على نهاية هذه العلاقة الاسطورية التي كانوا يعتقدون انه رغم مرور كل تلك السنوات وانفصالهم وزواجهم من اشخاص اخرين وانجاب الاطفال ان عودتهم لبعضهم مجددا انتصارا للحب ولكن ظل الحب سنوات طويلة هزمه الزواج في اقل من عامين ولم يصمد الحب والعلاقة القوية بينهم اكثر من عامين وحطم الامر قلوب معجبيهم.