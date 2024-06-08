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السبت 08 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

فوز فريق طب عين شمس بالمركز الثاني في مسابقة أفضل "poster" علمي

طب عين شمس
طب عين شمس
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شارك فريقان من طلاب كلية الطب جامعة عين شمس في مسابقة أفضل poster علمي " Poster Presentation Competition " في إطار فعاليات المؤتمر السنوى ال١٧ للجمعية العلمية لدراسة وعلاج السمنة MASMO.

وجاءت مشاركة الطلاب تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و علي الأنور عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس و رانيا صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب  احمد سمير بكر مدير مركز التعلم الالكترونى و منسق الأنشطة الطلابية

وتمكن الفريق الأول من حصد المركز الثانى على مستوى طلاب كليات الطب فى مصر وكانت مشاركتهم تحت عنوان : 
Epigenetic Time Bombs:
How Obesity Today Shapes the
Health of Generations Tomorrow
وتكون الفريق من مجموعة متميزة من الطلاب وهم من الفرقة الثانية  سلمى السيد  ، سما سامح سعد ، دعاء اشرف عبدالله  ومن الفرقة الثالثة عمر احمد صبري  و أحمد عصام العباسي

و حاز الفريق الثانى علي المركز الخامس 
وكانت مشاركتهم تحت عنوان :
Obesity: What You
Need to Know About It  
ويتكون الفريق الثانى من مجموعة من طلاب الفرقة الأولى وهم  جنا محمد عبد العظيم  و محمد سمير معوض و عبدالله هيثم محمد وروان شريف محمد و علي هيثم عثمان .

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