فوز فريق طب عين شمس بالمركز الثاني في مسابقة أفضل "poster" علمي

شارك فريقان من طلاب كلية الطب جامعة عين شمس في مسابقة أفضل poster علمي " Poster Presentation Competition " في إطار فعاليات المؤتمر السنوى ال١٧ للجمعية العلمية لدراسة وعلاج السمنة MASMO.

وجاءت مشاركة الطلاب تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و علي الأنور عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس و رانيا صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب احمد سمير بكر مدير مركز التعلم الالكترونى و منسق الأنشطة الطلابية

وتمكن الفريق الأول من حصد المركز الثانى على مستوى طلاب كليات الطب فى مصر وكانت مشاركتهم تحت عنوان :

Epigenetic Time Bombs:

How Obesity Today Shapes the

Health of Generations Tomorrow

وتكون الفريق من مجموعة متميزة من الطلاب وهم من الفرقة الثانية سلمى السيد ، سما سامح سعد ، دعاء اشرف عبدالله ومن الفرقة الثالثة عمر احمد صبري و أحمد عصام العباسي

و حاز الفريق الثانى علي المركز الخامس

وكانت مشاركتهم تحت عنوان :

Obesity: What You

Need to Know About It

ويتكون الفريق الثانى من مجموعة من طلاب الفرقة الأولى وهم جنا محمد عبد العظيم و محمد سمير معوض و عبدالله هيثم محمد وروان شريف محمد و علي هيثم عثمان .