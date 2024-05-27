نانسي عجرم عن مجـ زرة رفح: نحتاج معجزة لتتحرك ضمائر حكام العالم

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على محرقة الخيام في رفح التي نفذها جيش الاحتلال بحرق المخيمات في منطقة بها أكثر من 100 ألف نازح ليتم حرقهم أحياء خلال الساعات الماضية.

وعبرت نانسي عن ألمها عبر حسابها بموقع "إكس" وكتبت:"كنت بتمنى كون عم صبّح عليكن وقلكن صباح الخير بس صور الأشلاء والقصف على الأبرياء بالمخيمات بتبكّي وما بتدل إلا عالشرّ اللي معبّا الكون. صار بدا معجزة لتتحرك ضمائر حكام العالم. ولوقتها ما في إلا الصلاة وصدى صريخ الأطفال. ‎#مجزرة_رفح".

تأتي محرقة الخيام بعد مرور أقل من 48 ساعة على قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر يوم الجمعة الماضي بإلزام الاحتلال بوقف عملياته فورًا في مدينة رفح، في تحدي للقرارات الدولية نفذ الاحتلال قصف على مخيم للنازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة في الساعات الماضية، في منطقة تل السلطان، باستخدام بالقنابل الحارقة.