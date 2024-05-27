الأهلي يوقع عقوبة مالية على بيرسي تاو.. أعرف السبب

بيرسي تاو تعرض لعقوبة مالية من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي .

واعترض الجنوب أفريقي بيرسي تاو بعد قرار استبداله من جانب الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر في الشوط الثاني من نهائي دوري أبطال أفريقيا.

عقوبة مالية على بيرسي تاو

وقرر مسئولو الأهلي توقيع غرامة مالية على بيرسي تاو بسبب اعتراضه على قرار السويسري مارسيل كولر مدرب القلعة الحمراء بتغييره خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي.

وعقب خروجه من أرض الملعب دخل بيرسي تاو في أزمة حادة مع خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي وتحدث اللاعب بصوت مرتفع معترضا على قرار استبداله في مباراة نهائي دوري ابطال أفريقيا.

أرقام بيرسي تاو مع الأهلي في الموسم الحالي

شارك الجنوب أفريقي بيرسي تاو في 30 مباراة مع فريق الأهلي هذا الموسم الحالي في جميع المسابقات تمكن خلالها من تسجيل 7 أهداف فقط منها 5 في الدوري وهدف وحيد في بطولة دوري أبطال أفريقيا ومثله في كأس العالم للأندية التي اقيمت مؤخرا في السعودية.

تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة الـ12 في تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف في إياب نهائي البطولة الذي اقيم على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الماضي، بعدما تعادل الأهلي والترجي سلبيا في مباراة الذهاب بملعب حمادي العقربي في رادس.

بيرسي تاو في قائمة منتخب جنوب أفريقيا

تواجد بيرسي تاو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن قائمة منتخب جنوب أفريقيا التي أعلنها هوجو بروس لخوض منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لخوض مباراتي أمام منتخبي نيجيريا وزيمبابوي، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات إفريقيا، المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأرسل منتخب جنوب إفريقيا خطابا رسميا إلى النادي الأهلي لاستدعاء بيرسي تاو للانضمام إلى القائمة، بعد غيابه منذ خوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 الماضية.