ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال في الإسكندرية

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والإحتيال على شخصين والإستيلاء منهما على مبلغ مالى بالإسكندرية.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية من (شخصين " يحملان جنسية إحدى الدول") بقيامهما بالتواصل مع القائم على إدارة إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للتقابل بدائرة القسم لتغيير العملات المحلية بأُخرى أجنبية ولدى حضورهما قام أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكى بخطف المبلغ المالى منهما ولاذوا بالهروب .

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عاطلين وسائق" لهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "ملك أحدهم") وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.