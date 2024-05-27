بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري

وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بروتوكول تعاون بين الجانبين، بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن بروتوكول التعاون يأتي في إطار العمل على تشجيع التعاون بين مؤسسات الدولة بهدف خدمة العملية التعليمية واتساقا مع دور جامعة بنها التعليمى والمجتمعي في المشاركة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة بما يحقق مزيدًا من التكامل في المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة و رؤية مصر 2030.

وأشار "الجيزاوي" إلى أن البروتوكول يتضمن التعاون فى مجالات تبادل الخبرات في مجالات قضايا المياه من خلال إثراء الجانب التدريبي والتطبيقي لمنسوبي الجامعة، مضيفا أن هذا التعاون يعزز العلاقات البناءة المشتركة بما يؤدى لخدمة المجتمع الجامعى كما سيؤدي إلى مرونة التعاملات الإدارية والرسمية بين الطرفين، بالإضافة الى تنظيم زيارات طلابية للمشروعات القومية التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري.

كما أضاف رئيس الجامعة أن البروتوكول يستهدف الاستفادة من خبرات جامعة بنها لخدمة منسوبي وزارة الموارد المائية في عدد من المجالات منها الاستشارات الفنية والتخصصية في مختلف المجالات ، والمساهمة في تدريس بعض الدورات التدريبية المنعقدة بالمركز، وإتاحة بعض البرامج المهنية والأكاديمية لمنسوبي الوزارة، والمشاركة في تنظيم القوافل المتخصصة التي تنظمها الجامعة.

من ناحية أخرى قالت الدكتورة سلوى أبو العلا، إن البروتوكول يتضمن الاستفادة من الإمكانيات التدريبية المتخصصة المتوفرة لدى الطرفين والعمل علي تفعيل برامج تدريبية وأكاديمية مشتركة بين الجانبين، معربة عن سعادتها بتوقيع بروتوكول التعاون مع جامعة بنها.