«المستشفيات التعليمية» توقع ملحق تعاون مع قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة

شهد اليوم الإثنين توقيع ملحق بروتوكول للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ويمثلها الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار ، وقطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة ويمثلها الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة.

يأتي ذلك فى إطار تبادل الخبرات والتعاون المثمر، واستكمالا لبروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وقطاع التدريب والبحوث بالإدارة المركزية للتدريب بوزارة الصحة والسكان، لتحقيق الرؤية المشتركة في دعم التدريب والتعليم الطبى المستمر.

وأوضح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة، أن ملحق البروتوكول الذى تم توقيعه هو امتداد لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه عام ٢٠٢٢، والذى نظم الشراكة فى تصميم و إطلاق البرامج والدبلومات المهنية التى يعقدها مركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة فى كافة مجالات التدريب والبحث العلمى، والذى ساهم فى توفير التدريب الطبى المميز للعاملين بالقطاع الطبى فى كافة مجالات البحث العلمى لخدمة الكوادر الطبية فى ضوء توفير فرص التعليم الطبى المستمر لهم.

وأضاف رئيس الهيئة، بأن ملحق البروتوكول حدد سبل التعاون والشراكة في برامج اعتماد التدريب والتأهيل في مناظير الجهاز الهضمي العلوي Gastro-GET QP والقولوني Colo-GET، والسعي نحو تطوير ودعم أُطر التفاهم المشترك في هذا البرنامج من خلال تقديم الخبرة اللازمة التى تتمتع بها كوادر الهيئة، بما ينعكس على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصرى.

من جانبها أكدت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان ، أن التعاون المشترك مع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية يأتى فى إطار دورها الرائد كذراع بحثي وأكاديمي لوزارة الصحة والسكان، والبرتوكول الذى تم توقيعه فى وقت سابق نص على تشكيل لجنة دائمة مشتركة لمتابعة تنفيذه من خلال تعيين منسقين من الطرفين لمتابعة تطبيق البرامج المشتركة ونسبة الانجاز للوصول إلى خدمة تدريبية متميزة، وذلك أسهم فى توفير وإعداد البرامج العلمية اللازمة للتدريب بما يحقق الإستفادة القصوى للدارسين ، وبما يحقق الهدف المرجو منه، وملحق البروتوكول يحقق إضافة هامة للبرامج التدريبية المعتمدة فى تخصص حيوي، بما يعود بالنفع على الطرفين وخدمة المجتمع في مجالات العمل التي تقدمها وزارة الصحة والسكان.