أهلا بالصيف.. أطعمة ومشروبات تقلل الإجهاد الحراري

شهدت مصر خلال الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مما تسبب في شعور الكثيرين بالإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري هو حالة تصيب الجسم نتيجة التعرض المطول لدرجات حرارة مرتفعة، ويؤدي ذلك إلى فقدان السوائل والأملاح الأساسية من خلال التعرق، مما يسبب مجموعة من الأعراض مثل الدوخة، والصداع، والتعب، والغثيان. في الحالات الشديدة، يمكن أن تتطور الحالة إلى ضربة شمس، وهي حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري.

أعراض الإجهاد الحراري

التعرق الغزير:واحدة من أولى علامات الإجهاد الحراري. الجسم يحاول تبريد نفسه عن طريق التعرق المفرط.

الشعور بالعطش الشديد: نتيجة فقدان السوائل من الجسم.

البشرة الباردة والرطبة: على الرغم من الحرارة الخارجية، قد يشعر الشخص ببشرة باردة ورطبة بسبب التعرق المستمر.

التعب والضعف: الشعور بالتعب الشديد وعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية بشكل طبيعي.

الدوخة أو الإغماء: الدوخة قد تتطور إلى إغماء إذا استمر فقدان السوائل ولم يُعوض بشكل مناسب.

الصداع: غالباً ما يكون صداعًا خفيفًا إلى متوسط بسبب الجفاف ونقص الأملاح.

الغثيان أو القيء: شعور بالغثيان قد يتطور إلى قيء في الحالات الشديدة.

تشنجات عضلية: خاصة في الأطراف والمعدة، نتيجة فقدان الأملاح مثل الصوديوم والبوتاسيوم.

الأطعمة التي تقلل من الإجهاد الحراري

الفواكه الطازجة

البطيخ: يعتبر البطيخ من أفضل الفواكه التي تساعد على ترطيب الجسم بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء.

البرتقال: غني بفيتامين C والسوائل، مما يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

الفراولة والعنب: يحتويان على فيتامينات ومعادن وماء بوفرة، مما يجعلهما خيارين ممتازين لمكافحة الإجهاد الحراري.

الخضروات الطازجة

الخيار: يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء والألياف، مما يساعد في ترطيب الجسم.

الكرفس: يساعد الكرفس في ترطيب الجسم بفضل احتوائه على الصوديوم والبوتاسيوم.

الأطعمة الغنية بالبروتينات والبوتاسيوم

الزبادي: يحتوي الزبادي على البروبيوتيك والبروتينات، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد في ترطيب الجسم.

الموز: غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم مستويات السوائل في الجسم.

البطاطا الحلوة: تحتوي البطاطا الحلوة على البوتاسيوم والألياف والماء، مما يجعلها غذاءً مفيدًا لمكافحة الإجهاد الحراري.

المشروبات التي تقلل من الإجهاد الحراري

الماء هو المشروب الأهم للحفاظ على الترطيب. يُنصح بشرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ماء جوز الهند : يحتوي ماء جوز الهند على الإلكتروليتات الطبيعية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد في تعويض السوائل المفقودة من الجسم.

العصائر الطبيعية: مثل عصير البرتقال وعصير البطيخ، والتي تحتوي على الفيتامينات والمعادن وتساعد في ترطيب الجسم.

الشاي البارد: يمكن أن يكون الشاي البارد مرطبًا ومنعشًا، خاصة إذا كان بدون سكر مضاف.

نصائح إضافية

تجنب المشروبات الغازية لأنها قد تزيد من جفاف الجسم.

ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة لتقليل الشعور بالحرارة.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

البقاء في أماكن مكيفة أو مظللة قدر الإمكان لتقليل التعرض للحرارة المباشرة.

مع اتباع هذه النصائح وتناول الأطعمة والمشروبات المناسبة، يمكن للجميع في مصر التخفيف من تأثيرات الإجهاد الحراري والتمتع بصيف آمن وصحي.