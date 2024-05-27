شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل غرب رفح الفلسطينية

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل غرب مدينة رفح الفلسطينية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 3 مواطنين استشهدوا وأصيب أخرون جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل عائلة دهليز قرب مفترق بدر غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ومساء أمس، استشهد وأصيب عشرات المواطنين، معظمهم من الأطفال والنساء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفها خيام النازحين شمال غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن ما لا يقل عن 40 مواطنا استشهدوا وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال لخيام النازحين في مخيم نزوح حديث الإنشاء قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت عددًا كبيرًا من الشهداء والمصابين بعد استهداف خيام النازحين في رفح.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35،984 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80،643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.