إيطاليا ترفض استخدام أوكرانيا لأسلحتها ضد أهداف في الأراضي الروسية

أكد وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاجاني رفض بلاده لاستخدام أوكرانيا لأسلحتها لضرب أهداف على الأراضي الروسية.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية بأن تعليقات تاجاني جاءت ردا على بيان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي"ناتو" ينس ستولتنبرج، الذي دعا الحلفاء الذين يزودون أوكرانيا بالأسلحة إلى رفع الحظر المفروض على استخدامها لشن ضربات على أهداف عسكرية تقع داخل روسيا.

وقال تاجاني"نحن جزء لا يتجزأ من الناتو ولكن كل قرار يجب أن يتم اتخاذه بطريقة جماعية"، مشددا على أن الأسلحة الإيطالية الموردة إلى أوكرانيا يجب أن تستخدم فقط داخل حدود الأراضي الأوكرانية.

كما حظيت تصريحات تاجاني بدعم نائب رئيس وزراء البلاد، زعيم حزب "ليجا" المحافظ ماتيو سالفيني، حيث قال سالفيني إن " إيطاليا ليست في حالة حرب مع أحد، وإذا كان من الصواب مساعدة أوكرانيا عسكريا، فإن رفع الحظر المفروض على ضرب كييف لمنشآت عسكرية في روسيا لم تتم مناقشته ".