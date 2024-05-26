ads
الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميا.. مكافحة المنشطات تقرر إيقاف رمضان صبحي

رمضان صبحي لاعب بيراميدز
رمضان صبحي لاعب بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أخطرت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، نادي بيراميدز بإيقاف رمضان صبحي لاعب الفريق عن اللعب، لحين خضوعه لجلسة استماع جديدة في موعد أقصاه 6 يونيو المقبل.

 
وكشفت مصادر لـ“البوابة نيوز”، إن الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات ردت على الخطاب الذي أرسله رمضان صبحي بعد أزمة العينه السابقة، في وقت سابق، بإيقاف اللاعب عن اللعب بشكل مؤقت بداية من اليوم الأحد 26 مايو حتى خضوعه لجلسة استماع في موعد أقصاه 6 يونيو. 
وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز أعلن قائمة مباراة الجونة، في الدوري الممتاز وشهدت غياب رمضان صبحي بعد وصول خطاب الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات. 
ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في الرابعة من مساء الاثنين على ستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الـ 25 من بطولة الدوري.

إيقاف رمضان صبحي الوكاله المصرية لمكافحة المنشطات عينة رمضان صبحي نادي بيراميدز رمضان صبحي