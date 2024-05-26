رسميا.. مكافحة المنشطات تقرر إيقاف رمضان صبحي

أخطرت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، نادي بيراميدز بإيقاف رمضان صبحي لاعب الفريق عن اللعب، لحين خضوعه لجلسة استماع جديدة في موعد أقصاه 6 يونيو المقبل.



وكشفت مصادر لـ“البوابة نيوز”، إن الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات ردت على الخطاب الذي أرسله رمضان صبحي بعد أزمة العينه السابقة، في وقت سابق، بإيقاف اللاعب عن اللعب بشكل مؤقت بداية من اليوم الأحد 26 مايو حتى خضوعه لجلسة استماع في موعد أقصاه 6 يونيو.

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز أعلن قائمة مباراة الجونة، في الدوري الممتاز وشهدت غياب رمضان صبحي بعد وصول خطاب الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات.

ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في الرابعة من مساء الاثنين على ستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الـ 25 من بطولة الدوري.