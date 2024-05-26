5 فواكه لترطيب الجسم في الطقس الحار وتقوية المناعة

في ظل الطقس الحار يبحث المواطنون عن تناول الفاكهة المفيدة للصحة، والتي تساهم في تخفيض درجة حرارة الجسد، وترطيبه، ويعد من أبرزها.

1- البطيخ

تحتوي فاكهة البطيخ علي كمية من الماء وقليل من السكر، وتعد الفاكهة وجبة خفيفة صحية جدا في الصيف وتساعد في الترطيب للجسد.

ويحتوي البطيخ أيضا على فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب 6، وتلك الفيتامينات تساعد في تعزيز المناعة، كما أن فيتامين أ مفيد لصحة العين، وكما نظرا لاحتوائه علي البوتاسيوم ، والذي يساعد في الحفاظ على توازن الماء في الجسم، والحفاظ على صحة القلب، وحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، و كذلك يساهم في تقليل خطر الإصابة بضربة الشمس والسرطان.



2- المانجو

تعد فاكهة المانجو مصدر غني للعديد من العناصر الغذائية، المعادن والفيتامينات، ويساعد محتواها العالي، من الألياف على تعزيز الهضم، وإبقائك ممتلئا مما يساعد في انقاص الوزن، وكما أن المانجو غنية بفيتاميني أ و ج، وكذلك البوتاسيوم، وتحتوي علي مادة يمكن أن تحمي عينيك من الأشعة الزرقاء الضارة.

3- البرقوق

يحتوي البرقوق على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، و الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، ومنها فيتامين أ وفيتامين ج وحمض الفوليك وفيتامين ك ،ومعادن ومنها المغنيسيوم والفوسفور والزنك والكالسيوم والزنك والفلورايد والبوتاسيوم.

ويساعد تناول البرقوق علي تعزيز صحة البشرة، والمساعدة على نمو الشعر، وتخفيف حدة الإمساك، والحفاظ على صحة القلب عن طريق الحفاظ على مستويات ضغط الدم ومنع السكتات الدماغية، وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي ومرض السكري من النوع الثاني، وتحسين صحة العين، وتقوية المناعة، وتحسين الدورة الدموية.



4 . الخوخ والمشمش

يحتوي الخوخ والمشمش على نسبة عالية من البوتاسيوم، وفيتاميني B وA ويساعد تناولهما علي ترطيب الجسد .



5. الكانتالوب والشمام

تعد فاكهة الكنتالوب والشمام، من الفواكه المفيدة جدا" للجسد في فصل الصيف، حيث تحتوي مرة كل منهما على نسبة 90% من المياه، وذلك بالإضافة إلى نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم المضاد للأكسدة، وكما يساعدان على خفض ضغط الدم.

