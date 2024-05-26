هافنجتون بوست: أمريكا في عزلة بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف الهجوم على رفح

ذكرت صحفية (هافنجتون بوست) الأمريكية أن أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة أدى إلى تعميق الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن العملية العسكرية التي تواجه إدانة دولية متزايدة، غير أن المسؤولين الأمريكيين يصفون ذلك الهجوم، على الأقل حتى الآن، بأنه محدود ومستهدف.

وقالت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، إن القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الجمعة الماضي يزيد من الضغوط على إسرائيل التي تواجه عزلة متزايدة، ويأتي بعد أيام قليلة من إعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا أنها ستعترف بدولة فلسطينية، وطلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وثلاثة قادة من حماس.

وأضافت "إن إدارة بايدن تقف بمعزل عن المجتمع الدولي، فرغم معارضتها لهجوم كبير في رفح، تصر الإدارة أيضا على أن الخطوات التي اتخذتها حليفتها الوثيقة إسرائيل حتى الآن لم تتجاوز الخطوط الحمراء، ويبدو أن مسؤولي الإدارة الأمريكية حتى الآن مصممون على المضي قدما في تقديم الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل في أعقاب هجوم حماس الكبير الذي تعرضت له في أكتوبر الماضي، في الوقت الذي يضغطون فيه أيضا على حليفتها لتجنب عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح المكتظة بالسكان".