اقرأ غدًا في «البوابة»| المجازر مستمرة.. إسرائيل تعتزم استئناف مفاوضات السلام الأسبوع الجاري

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 27 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يوجه بمواصلة العمل فى تطوير شبكة الموانئ المصرية

المجازر مستمرة.. إسرائيل تعتزم استئناف مفاوضات السلام الأسبوع الجاري

إسرائيل تواصل قصف رفح رغم أمر محكمة العدل الدولية

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء لـ35 ألفًا والإصابات لـ80 ألفًا

زيلينسكى» يدعو الرئيسين الأمريكى والصينى إلى قمة سلام فى يونيو المقبل

شاحنات مساعدات مصرية تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم

رئيس جمعية الهلال الأحمر المصرى: سيتم تسليمها للأمم المتحدة على الجانب الفلسطينى

سفن أمريكية تجنح قرب الرصيف الاصطناعى قُبالة غزة

إسبانيا: ما يحدث فى غزة إبادة جماعية وسنعترف بالدولة الفلسطينية

استهداف مدرسة يهودية فى كندا بإطلاق نار دون وقوع إصابات

وزيرة الدفاع: الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس ضد إسرائيل