ملامح الموسم السينمائي الجاري.. "أهل الكهف" و"أولاد رزق" أعمال منتظرة

بدأ الموسم السينمائي لصيف ٢٠٢٤ ببعض الأعمال السينمائية التي تم طرحها بدور العرض السينمائي، ويأتي الزخم السينمائي للأعمال بسبب انضمام المواسم السينمائية المتتالية، حيث يلتحم موسم الصيف مع موسم عيد الأضحى، بباقي الأفلام المطروحة للمنافسة.

ويشهد موسم الصيف السينمائي الحالي لهذا العام زخم كبير من الأعمال، وحصيلة أكبر من الأفلام هذا الموسم عما سبق من العام الماضي، ويتصدر فيلم السرب رأس القائمة للأعمال التى تم طرحها ويتصدر أيضاً شباك التذاكر السينمائي.

فيما تبدأ ملامح الموسم السينمائى بعدد من التفاصيل منها أعمال منتظره ذات الإنتاج الضخم، وعودة نجوم بعد سنوات من الغياب السينمائى، وأفلام متنوعة بين الاكشن والكوميديا والاجتماعي، لتشبع كل الأذواق الجماهيرية، والمنافسة تشتعل بين نجوم الصف الأول فى الأفلام القادمة والمنتظر عرضها خلال الأيام القليلة المقبلة.

السرب "ملحمة وطنية"

شارك فيلم السرب فى بداية الموسم السينمائى الصيفي، وحقق نجاحاً كبيراً منذ طرحه بدور العرض السينمائى، وتصدر شباك التذاكر، وينتمي الفيلم من نوعية الأعمال الفنية الوطنية، ولكن لفيلم السرب طبيعة خاصة، فهو يجسد بطولات القوات الجوية فى واقعة عاشها هذا الجيل والشعب المصري، منذ سنوات قليلة.

وذلك عندما قام به الإرهاب من غدر بأبناء الوطن، وإنتفاضة القوات المسلحة المصرية للأخذ بالثأر بعد ساعات عن طريق رجال القوات الجوية، فى ملحمة عسكرية وإنسانية عاشها الوطن، وهو ما جعل لفيلم السرب طبيعة نفسية خاصة لدى الجمهور.

الفيلم يضم كوكبة من النجوم أبرزهم شريف منير، أحمد السقا، محمد ممدوح، أحمد حاتم، اسر ياسين، محمد فراج، محمود عبد المغني، والإخراج أحمد نادر جلال.

عودة بعد سنوات الغياب "غادة عبدالرازق وأحمد آدم"

يشارك فيلم "تاني تاني" فى الموسم السينمائى الحالي، بعد طرحه بدور العرض السينمائى، خلال الأيام القليلة الماضية للمشاركة فى المنافسة السينمائية.

تعود الفنانة غادة عبدالرازق إلى البطولة السينمائية بعد سنوات طويلة من الغياب السينمائى، حيث كانت آخر أعمالها فيلم "كارما" عام ٢٠١٨، وإكتفت خلال السنوات الماضية بالمشاركات الدرامية فقط.

ويعود أيضاً الفنان أحمد آدم للسينما من خلال فيلم "تاني تاني"، وذلك بعد الإبتعاد لسنوات، منذ آخر مشاركة سينمائية بفيلم "٢٠٠ جنيه" عام ٢٠٢١، ورغم ما قدم الفنان أحمد آدم من تاريخ سينمائي لفترة كبيرة من الفترات، ولكن ابتعد لسنوات طويلة عن السينما، ويعود على استحياء فني فى كل فترة ما بين الحين والآخر، وينتظر جمهوره هذا العمل بعد غياب كبير.

قصة فيلم "تاني تاني"

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الكوميديا، حول مجموعة من العلاقات الإنسانية، تتصاعد بينهما الأحداث والمواقف الكوميدية.

الفيلم بطولة غادة عبدالرازق، أحمد آدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، تأليف محمد نبوى والإخراج شريف إسماعيل.

أحمد الفيشاوى "إصرار سينمائي دون نجاح"

يشارك الفنان أحمد الفيشاوي في الموسم السينمائى الحالي بفيلم "بنقدر ظروفك"، والذى يشارك فى المنافسات السينمائية بدور العرض السينمائى بمصر.

تدور أحداث الفيلم حول طرح فلسفي عن هل ينجح الحب تحت أى ظروف، أم لابد من توافر مناخ ملائم لنجاحه، وذلك من خلال قصة حب فى طبقة شعبية فقيرة، تعاني الكثير من الضغوط للدرجة التى يشتري بها أهلها كل احتياجاتهم بمعيار صغير جداً.

فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، طاهر أبو ليلة، والإخراج أيمن مكرم.

يشار إلى أن الفنان أحمد الفيشاوى شارك فى المواسم السينمائية الماضية بعدد من الأفلام، أبرزها فيلم "الدعوة عامة، أشباح أوروبا، رهبة، عادل مش عادل"، ولم تحقق أى نجاح يذكر على مستوى المنافسات السينمائية.

وأكد الفيشاوي أنه يركز حالياً فى الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، وأنه ينوى المشاركة فى المواسم السينمائية وأكثر من عمل خلال العام الواحد.

أفلام منتظرة

ينتظر الجمهور العديد من نجوم الصف الأول للمشاركة في الموسم السينمائى، خلال الفترة المقبلة..

أهل الكهف "العمل الفني المنتظر"

من أهم الأعمال الفنية خلال الفترة الحالية على المستوى السينمائى، هو فيلم أهل الكهف، وتأتي أهميته من حجم الإنتاج الضخم والتكلفة الخاصة بالفيلم، إلى جانب ظهور البرومو الدعائى للفيلم بشكل يمثل نقله نوعية فى الإنتاج السينمائي ونوعية الأعمال المقدمة، ومؤشر هام لعودة الريادة الفنية المصرية على كافة الأوجه بين السينما والدراما.

تدور أحداث الفيلم حول طرح فلسفي لصراع الإنسان مع الزمن، من خلال بعض الأشخاص يجدوا أنفسهم فجأة فى زمن غير الزمن، وعلى بعد قرون طويلة من واقعهم، وتتصاعد الأحداث بشكل تشويقى.

الفيلم بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، غادة عادل، ريم مصطفى، بيومي فؤاد، تأليف أيمن بهجت قمر والإخراج عمرو عرفة.

"ولاد رزق الجزء الثالث"

أحد أهم الأفلام السينمائية التى ينتظرها الجمهور بشكل كبير خلال الموسم السينمائى الحالى لصيف ٢٠٢٤، وذلك بسبب نجاح الجزئين الأول والثاني من العمل، وأن الفيلم يضم كوكبة من النجوم.

وأخيراً أن المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن عن دعم الجزء الثالث على مستوى الإنتاج، بعد نجاح الفيلم فى الأجزاء السابقة، وذلك كي يليق العمل بالتقنيات الحديثة للسينما العالمية، وهو ما يحقق نجاح وتطور للفن العربي على المستوى الفنى.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأشقاء "ولاد رزق"، وهم يمارسون الإجرام والأعمال الخارجة عن القانون، ويتورطون فى العديد من المشكلات بسبب حياة الإجرام، فى تصاعد للأحداث بشكل تشويقى درامى.

الفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، محمد ممدوح، أحمد داوود، كريم قاسم، سيد رجب، اسر ياسين، والإخراج طارق العريان.

فرقة الموت "عز ينافس بالمواسم المتتالية"

انتهي الفنان أحمد عز من معظم التحضيرات النهائية لفيلمه الجديد "فرقة الموت"، والذى ينتظر المراحل الأخيرة ثم طرحة بدور العرض السينمائى الفترة المقبلة، بعد عرض فيلمه ولاد رزق الجزء الثالث.

الفيلم يدور فى إطار من التشويق والإثارة والاكشن، من خلال ظابط يكلف بمهمة فى القبض على مجرم خطير، فتتوالي الأحداث بشكل تشويقى درامى.

الفيلم بطولة أحمد عز، اسر ياسين، منه شلبي، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمود حميده، تأليف صلاح الجهيني والإخراج أحمد علاء الديب.

فيلم أصل الحكاية "سينما اجتماعية"

فى دراما اجتماعية، ومناقشة لتفاصيل التربية والنشأة والاختلافات بين أفراد الأسرة الواحدة، يناقش فيلم "أصل الحكاية"، تفاصيل التعاملات بالتناقضات بين شخصيات البشر، وبخاصة داخل الأسرة الواحدة، فى تصاعد للأحداث بشكل درامي اجتماعي.

الفيلم بطولة خالد الصاوى، شيري عادل، محمود حافظ، بيومي فؤاد، هالة فاخر، علاء مرسي، تأليف وإخراج محمد أمين.

الأفلام الكوميدية

محمد إمام على خطى الزعيم "اللعب مع العيال"

يشارك الفنان محمد إمام فى الموسم السينمائى المقبل لعيد الأضحى، بفيلم "اللعب مع العيال"، وتم طرح البرومو الدعائى للفيلم خلال الأيام القليلة الماضية، ويصنف الفيلم من الأعمال الكوميدية.

تدور أحداث الفيلم حول مدرس تاريخ تحدث له واقعه خاصه بالعمل، فينقل إلى مدرسة نائية بمنطقة فى الصحراء، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدي تشويقي.

الفيلم بطولة محمد إمام، ويزو، أسماء جلال، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، باسم سمرة، تأليف وإخراج شريف عرفة.

شارك الفنان محمد إمام فى الموسم السينمائى الماضي بفيلم "أبو نسب"، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً بعد طرحه بدور العرض السينمائى، فى مصر والعالم العربي.

فيلم "الجواهرجي" هنيدي ومنى زكي لقاء بعد غياب

ينتظر الجمهور المصري والعربي، عرض فيلم "الجواهرجي"، خلال الفترة المقبلة من الموسم السينمائى الصيفي، وذلك لأنه يمثل عودة اللقاء الفني بين الفنان محمد هنيدي، والفنانة مني زكي، بعد سنوات طويلة من فيلم "صعيدي فى الجامعة الأمريكية"، والذى يعتبر أيقونة سينمائية لأفلام الكوميديا لهذا الجيل.

تدور أحداث فيلم الجواهرجي حول العلاقات الزوجية، والمواقف الكوميدية بين الأزواج والزوجات، فى تصاعد كوميدي للأحداث.

الفيلم بطولة محمد هنيدي، مني زكي، سيد رجب، باسم سمرة، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، عارفة عبدالرسول، تأليف عمر طاهر والإخراج إسلام خيري.

"عصابة المكس" الكوميديا رهان فهمي السينمائى

يطل علينا الفنان أحمد فهمي من خلال الموسم السينمائى بفيلم "عصابة المكس"، والذى اعتاد على رهان الأعمال الكوميدية من خلال أعماله، رغم رغبته بين حين وآخر فى كسر روتين الكوميديا.

تدور أحداث فيلم "عصابة المكس"، حول شخص يعمل فى مجال النصب والسرقات، ولكن دون أى تشكيل عصابي أو مساعدة من أحد، وتسير الأحداث حتى يقع على عملية كبيرة، يحتاج فيها فريق كامل لمساعدته لنجاح العملية، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى تشويقى.

الفيلم بطولة أحمد فهمي، محمد لطفي، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، تأليف أمجد الشرقاوي والإخراج حسام سليمان.

"روكي الغلابة" عودة دنيا سمير غانم

تعود الفنانة دنيا سمير غانم إلى السينما بعد غياب لمدة عامين، منذ آخر أعمالها السينمائية مع الفنان هشام ماجد فى فيلم "تسليم أهالي".

تقدم الفنانة دنيا سمير غانم هذا العام شخصية مختلفة عما سبقت من أعمال، حيث تجسد شخصية "حارس شخصي" للفنان محمد ممدوح، فى إطار كوميدى تتصاعد الأحداث بالعديد من المواقف الساخرة.

الفيلم بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، بيومي فؤاد، تأليف كريم يوسف والإخراج أحمد الجندي.

"جوازه توكسيك"

تشارك الفنانة ليلي علوي فى الموسم السينمائى بفيلم "جوازة توكسيك"، والذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى.

تدور أحداث الفيلم حول رجل وامرأة يريدان الزواج، ولكن يقف اختلاف الثقافات بين الاسرتين عائق فى إتمام الزواج، بسبب التباعد بين الأسرة المحافظة على القيم والعادات والتقاليد، والأسرة الأخرى الليبرالية المتحررة، فى عدد من المفارقات فى إطار كوميدى.

الفيلم بطولة ليلي علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، هيدي كرم، تامر هجرس، ملك قورة، تأليف لؤي السيد، والإخراج محمود كريم.

فيلم "عنب"

فى إطار كوميدى اجتماعي، يقدم فيلم "عنب" بعض الرسائل المجتمعية الخاصة بالتربية والأساس السليم هم طوق النجاه فى تلك الحياة، والانجذاب إلى الرفاهية يأتي من التربية على عدم تحمل المسؤولية.

الفيلم بطولة ايتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، توني ماهر، نور قدرى، والإخراج أحمد نور.

مشاركات بيومي فؤاد السينمائية "صفحة جديدة أم استمرار لعنة الرفض الجماهيري"

يشارك الفنان بيومي فؤاد بأكثر من عمال فني خلال الموسم السينمائى الحالى، ومن خلال مشاركاته السينمائية الاخيرة، لم تحقق النجاح، حيث تطارده لعنة مقاطعة الجمهور لأعماله، بعد واقعة خلافه الاخير مع الفنان محمد سلام، فى بداية الحرب على غزة.

وتعود الواقعة بعد اعتذار الفنان محمد سلام المشاركة فى عرض مسرحي بالمملكة العربية السعودية، وذلك فى بداية المجازر التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي فى الإبادة للشعب الفلسطيني بعد يوم ٧ أكتوبر الماضي، ليحل الفنان محمد أنور بديلاً لسلام لاستكمال العرض.

وفى ليلة الختام هاجم الفنان بيومي فؤاد الفنان محمد سلام على موقفه الأخير من الاعتذار، ليتعرض لهجوم شديد من الجمهور ومن المتابعين ورواد السوشيال ميديا، وأصبحت هناك حالة رفض جماهيري وشبه مقاطعة لأعمال بيومي فؤاد الأخيرة، والتى لم تلاقي أى نجاح سينمائي.

يشارك الفنان بيومي فى أكثر من عمل سينمائي فى الفترة الحالية أبرزهم "تاني تاني، جوازه توكسيك، روكي الغلابة، اللعب مع العيال".