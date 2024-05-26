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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

من صغري بعشقه.. صورة إمام عاشور بقميص الأهلي في الطفولة تثير الجدل

احتفال إمام عاشور
احتفال إمام عاشور بدوري أبطال أفريقيا
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أثار  إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالة جديدة بعد ساعات من تتويج الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا وهو اللقب القاري الأول للاعب إمام عاشور مع الأهلي منذ الانضمام لصفوف الفريق.

ونشر صديق مقرب من  إمام عاشور صورة للاعب في الطفولة وهو يرتدي قميص الأهلي وكتب عليها: من صغري بعشقه عايش جوا قلبي وإسمك برفعه.

وتفاجأ أغلب المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي بصورة إمام عاشور بقميص الأهلي وهو صغير رغم أن اللاعب  كان في صفوف الزمالك وتحدث قبل الرحيل عن الزمالك إلى الاحتراف في نادي ميتلاند الدنماركي أنه “زملكاوي من صغره”.

وتوج  إمام عاشور مع الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، لأول مرة في تاريخه واحتفل بطريقته الخاصة سواء اثناء مراسم التتويج في استاد القاهرة برفقة زوجته أو بنشر صور من التتويج على منصات التواصل الإجتماعي.

 

الأهلي يتوح بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12  

وتوج النادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، للمرة الـ12 في تاريخه، والثانية على التوالي، بعد الفوز على الترجي التونسي، بهدف أحرزه لاعب الترجي روجير أهولو  بالخطأ في مرماه عقب رأسية من رامي ربيعة.

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