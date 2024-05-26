انطلاق الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني بجامعة دمنهور.. صور

انطلقت الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة دمنهور، تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس الجامعة، الدكتور ماجد شعلة القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتطوير العملية التعليمية ومواكبة أحدث الأساليب العلمية والتحول الرقمي.

ويؤدي الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنظامها الإلكتروني بكليات ( التمريض، الصيدلة، الطب البيطري).

وأدى اليوم الاختبارات الإلكترونية بكلية الصيدلة والتي تتم بها بشكل كامل حوالي (1176) طالب تقريباً، تحت إشراف الدكتور جمال عمران القائم بعمل عميد الكلية.

وكما أدى الاختبار بكلية التمريض حوالي (2923) طالب تقريباً، تحت إشراف الدكتورة ريم بسيوني قائم بعمل عميد الكلية.

وأكد رئيس الجامعة، ان تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية يأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة المصرية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن نظام الاختبارات الالكترونية يطور مخرجات العملية التعليمية ويحتوي على الكثير من المزايا؛ فهو نظام آمن، موثوق، تفاعلي يحقق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب ، يوفر الوقت والجهد.

وأشار الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، إلى أن الطلاب بجميع المراحل الدراسية المختلفة بجميع الكليات يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بانتظام ، وفقًا للجداول المعلنة والضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات والتي بدأت منتصف مايو الجاري.

إنتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة دمنهور

أكد رئيس جامعة دمنهور على انتظام سير العملية الامتحانية بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ منذ انطلاقها وفق الجداول الزمنية المعلنة دون حدوث معوقات، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات منذ بدأها (٤٤٨٥٠) طالب خلال الفترتين الصباحية و المسائية بكليات المجمع النظري والعلمي( آداب، علوم، تجارة، التربية للطفولة المبكرة ).

وصرح رئيس الجامعة، في وقت سابق حرص الجامعة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الإمتحانات، مشيداً بالهدوء والالتزام الذي يسود اللجان .

وأشار أيضاً رئيس الجامعة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والتسهيلات الخاصة بالطلاب من ذوي الهمم والحالات المرضية وتواجد من يعاونهم ،بالإضافة إلى توافر الخدمات الطبية ،متمنياً لجميع الطلاب التوفيق و النجاح الدائم.

ومن جانبه أكد الدكتور ماجد شعلة القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،بأنه يتم إعداد تقرير يومي من عمداء الكليات لمتابعة أعمال الإمتحانات والتعامل مع أي شكوى قد تحدث وحلها في حينه،بالإضافة إلى المتابعة المنتظمه لآليات وإجراءات التصحيح وأعمال الكنترولات وذلك حرصاً من رئيس الجامعة على إعلان النتائج في مواعيدها.