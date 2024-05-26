محافظ جنوب سيناء يلتقى رئيس هيئة قضايا الدولة

قام اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بزيارة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئه قضايا الدولة، وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة في اطار العلاقات الوطيدة بين محافظة جنوب سيناء وهيئة قضايا الدولة، حيث جرى خلال اللقاء بحث اوجه التعاون المختلفة بين الجانبين.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بالدور الذي تقوم به الهيئة باعتبارها النائب القانوني عن الدولة ، وابرز دورها في الدفاع عن المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن، واثنى خلال اللقاء على دور الساده المستشارين اعضاء الهيئة في الحفاظ على مكتسبات الوطن كما نوه بأن الهيئة تعد أقدم الهيئات القضائية في مصر.

وفى نهاية اللقاء جرى تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين ،حضر اللقاء المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة .