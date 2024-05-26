تجديد حبس عصابة الاتجار في الحشيش وحيازة أسلحة بالبساتين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهمين بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية وبيضاء فى غير الأحوال المصرح بها، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد أمرت بعرض المضبوطات على خبراء المعمل الكيميائى بالطب الشرعى، والتحفظ على الاسلحة النارية، والبيضاء، وتحريزها.

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما (2 كيلو جرام من مخدر الحشيش – بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات – 12 قطعة سلاح أبيض).

كما تم ضبط (سائق وعاطل) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (2,500 كيلو جرام من مخدر الهيروين).

وفى الشروق تم ضبط (طالب وعاطل) حال استقلالهما إحدى وسائل النقل العام وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش).

ضبط (سائق - له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (8 كيلو جرام من مخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

كما تم ضبط (عاطل - له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وبحوزته (كيلو جرام من مخدر الإستروكس)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.