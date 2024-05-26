انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" بمحافظة البحيرة.. صور

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إنطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي"، فى إطار إهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة بتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة وضمن مبادرة "أيامنا أحلى".

إنطلاق حملة حقك تنظمي في البحيرة

وتابعت نائب محافظ البحيرة، فاعليات الحملة بوحدة صحة الأسرة بالأمراء بكفر الدوار، بحضور الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ، واللواء دكتور عبد العزيز قطاطو، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، الدكتورة كريمة السلاموني - مدير وحدة السكان بالمحافظة، الدكتورة أميرة عبد العال مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة ، الدكتور رضا جبريل مدير إدارة كفر الدوار الصحية. والفريق الإشرافي بتنظيم الأسرة بمديرية الصحة والإدارة الصحية بكفر الدوار.

مواعيد حملة حقك تنظمي في البحيرة

وتبدأ المرحلة الأولى من حملة حقك تنظمي، اليوم 5/26 : 5/30 بالإدارات الصحية الآتية:

كفر الدوار.

حوش عيسى.

ادكو.

ايتاى البارود.

التحرير.

غرب النوبارية.

الدلنجات.

الرحمانية .

وتنطلق فعاليات المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمي، فى الفترة من 6/2 : 2024/6/6 بالإدارات الصحية الآتية:

دمنهور.

أبو المطامير.

رشيد.

شبراخيت.

كوم حمادة.

وادى النطرون.

أبو حمص.

المحمودية.

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وذلك من خلال دعم فعاليات الحملة التنشيطية التي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، تحت شعار "حقك تنطمي"، والمنفذة بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، الشكر لوكيل الوزارة ولفريق العمل بتنظيم الأسرة، ولفريق إعلام تنظيم الأسرة على حجم المجهودات المبذولة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني جميعة، أن الهدف من انطلاق الحملة التنشيطية التوعوية والخدمية لتنظيم الأسرة " حقك تنظمي"، هو تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان، وخاصة للمناطق المحرومة من الخدمة .

وأكد وكيل الوزارة، أن حملة حقك تنظمي، يجرى تنفيذها من خلال ادارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والسكان بالبحيرة، وأنه تم اطلاقها لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان، ومن أجل تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة ، وحرصًا على تلبية الإحتياجات غير الملباه للمجتمع .

وأوضح وكيل الوزارة، بأنه سيتم تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا احلي بكل الإدارات المشاركة و اقامة معارض لمنتجات نوادي المرأه بجميع الإدارات المشاركة ، وسوف تقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة.