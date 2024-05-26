تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأحد 26 مايو 2024

الأحد 26/مايو/2024 - 01:47 م

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الأحد، ارتفاع بنحو 5 جنيه، وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 95 جنيها للكيلو، واختلف السعر في الأسواق على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق.

كما سجل سعر الوراك من 110 إلى 120 جنيه، وسجل سعر الكبد والقوانص 116 جنيه، بينما سجل كيلو الهياكل نحو 60 جنيه.

وبلغ سعر جوز الحمام 140 جنيه، وبلغ سعر البط 150 جنيه، وسعر الأرانب 130 جنيه.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة نحو 115 وتراوح سعره للمستهلك ما بين 125 و130 جنيه للطبق، وسجل سعر طبق البيض الأحمر 120 جنيه، ليصل إلى المستهلك بنحو 130 جنيه، وسجل سعر البيض البلدي 125 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك بنحو 135 جنيه.

وتراوح سعر الطن من علف الدواجن بين 22 و22.5 ألف جنيه، بينما بلغت أسعار الذرة نحو 10 آلاف جنيه، في حين سجل سعر الصويا نحو31 ألف جنيه.