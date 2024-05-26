"السرياني الأرثوذكسي" بمصر يشارك في لقاء الهيئة العامة الثاني للكشاف السرياني العالمي

شارك الكشاف السرياني الأرثوذكسي في مصر، بحضور المطران مار أندراوس بحي، مطران الشباب والتنشئة المسيحية ، في اللقاء الثاني للهيئة العامة للكشاف السرياني العالمي، ممثلاً بالقائد الشيف جورج قرة.

جاء وذلك بحضور ممثلي وقادة الجمعيات الكشفية السريانية المنتشرة في 14 دولة من كل أنحاء العالم.

الجدير بالذكر أنه قد تم مباركة انطلاقة الكشاف السرياني الأرثوذكسي في مصر، والعرض الأول له رسمياً في 18 فبراير 2023 م، بيد صاحب النيافة مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، والنائب البطريركي لمصر بالوكالة، وذلك بعد عدة اجتماعات تأسيسية.

47848a2b-ec4d-4533-948e-8c8c3f7b4942