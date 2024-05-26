"نيوزويك": بوتين يدرس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا

ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدرس التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

وأوضحت المجلة على موقعها الإلكتروني أن المسؤولين في واشنطن شككوا في فكرة أن موسكو سعت حقا إلى إنهاء الصراع عن طريق التفاوض.

بدوره، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف في تصريح للمجلة: "ندرس تصريحات ممثلي الإدارة الأمريكية حول عدم استعداد روسيا المزعوم لمفاوضات السلام مع أوكرانيا باعتبارها محاولة متعمدة لقلب كل شيء رأسًا على عقب".

وأشارت المجلة إلى أنه في الوقت الذي حقق فيه الجيش الروسي مكاسب رئيسية شرقي أوكرانيا، وكسر الجمود المستمر منذ عام، صرح أنتونوف بأنه "لا يمكن أن يكون هناك حديث عن أي "تجميد للصراع" وأن بوتين "لم يقل أي شيء من هذا".

وقال "دعوني أؤكد أن أي اتفاقات روسية أوكرانية يجب أن تأخذ في الاعتبار الوضع على الأرض.. وتراجع القوات المسلحة الروسية أو انسحابها إلى خطوط تقسيم افتراضية مستبعد، دعونا نذكركم: هناك دستور لروسيا.. حدود دولتنا تشمل الكيانات الفيدرالية الجديدة، ومحددة بوضوح في الدستور".

ولفتت المجلة إلى أن هذه الحدود تظل نقطة خلاف أساسية بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال أنتونوف: "بوتين أوضح أننا بحاجة إلى ضمانات أمنية ملموسة ومنصوص عليها قانونًا على الورق، لكن، استنادا إلى الوضع الحالي في أوكرانيا، ليس من الواضح من الذي يمكنه التوقيع على الوثيقة بالضبط".

واعتبر المسؤولون الروس الصراع -بحسب المجلة- بمثابة حرب دفاعية ضد انتشار تحالف الناتو العسكري بقيادة الولايات المتحدة على طول الحدود الروسية. وقد وصفها المسؤولون الأمريكيون بأنها حرب عدوانية غير مبررة وزودوا أوكرانيا بمساعدات عسكرية واقتصادية بمليارات الدولارات.