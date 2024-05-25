انفراد لـ "في المساء مع قصواء" .. من هو اللواء أحمد عبد الخالق ضابط المخابرات الذي استهدفته أمريكا إعلاميا؟

انفرد برنامج "في المساء مع قصواء"، بمعلومات خاصة عن اللواء أحمد عبد الخالق ضابط المخابرات المصري الذي استهدفته أمريكا إعلاميا، وادعت إفشاله المفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامجها المذاع على قناة "CBC"، إنه تم استخدام اثنين من الصحفيين الأمريكيين بمؤسسة سي إن إن ، لتسريب بعض المعلومات وادعوا أنها من مصادرهم، بشأن المسؤول عن فشل المفاوضات.

وأردفت الخلالي أن الإعلام الأمريكي ادعى أن من أفشل المفاوضات هو فريق التفاوض المصري الذي يرأسه اللواء أحمد عبد الخالق رجل المخابرات العامة المصري.

وتابعت:" هل من المنطقي أن تشتكي المخابرات الأمريكية من ضابط مخابرات مصري وتتهمه بإفشال المفاوضات؟، هذا يمثل انعدام الوسائل لأن هذا الهجوم الذي شنته إسرائيل مع أمريكا جاء بالتنسيق بينهما .

وأكملت الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك حالة طيش من الجانب الإسرائيلي، وأيضا حالة من عدم الاتزان بالقرار الأمريكي.

وأشارت الى أن اللواء أحمد عبد الخالق، هو قائد فريق التفاوض الذي يدير الملف وهو قيادة قديمة في جهاز المخابرات العامة، ويعمل في هذا الملف منذ ما يقرب من 20 عاما، وكان ضابط الاتصال المصري في قطاع غزة.

وأكملت:" مصر تفخر برجالها.. المخابرات العامة المصرية تفخر دائمًا برجالها.. والجميع يعلم من هو اللواء أحمد عبد الخالق، وهذا الرجل تعرفه الفصائل الفلسطينية جيدًا وسيرته الذاتية معروفة للعالم".

وأردفت:" الطرف الإسرائيلي بيعمله ألف حساب، وهو يدير التفاوض بنفس طويل، منذ 9 شهور، فكيف تأتي الولايات المتحدة وتدعي بأنه من أفسد المفاوضات".

واختتمت الخلالي:"مصر لن تتعامل مع الصهاينة بطريقة لي الذراع".