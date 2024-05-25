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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الأمريكية: قلق عميق من التدريبات العسكرية الصينية في مضيق تايوان

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ بشأن التدريبات العسكرية التي تقوم بها الصين في مضيق تايوان، داعية بكين إلى التحلي بضبط النفس.

جاء ذلك في بيان للوزارة، حيث اعتبرت الولايات المتحدة أن هذه التدريبات، التي تشمل إطلاق صواريخ باليستية، تُعد تصعيدًا غير ضروري وتُهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الولايات المتحدة على أهمية المحافظة على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، ودعمت سياسة "الصين الواحدة"، مع تأكيدها على حق تايوان في الدفاع عن نفسها.

وأشارت الولايات المتحدة إلى أن هذه التدريبات تُعتبر ردًا على زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، إلى تايوان في وقت سابق من هذا الشهر، والتي أثار غضب بكين.

وطالبت الولايات المتحدة بكين بتجنب أي تصرفات من شأنها أن تُفاقم التوتر في المنطقة، مؤكدة على أهمية حل النزاعات بطرق سلمية.

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