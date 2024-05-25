نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يصعق السيتي بهدفين في الشوط الأول

فاجأ مانشستر يونايتد غريمه مانشستر سيتي بتقديم مقنع في الشوط الأول من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، المقام على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، حيث سجل لاعبوه هدفين رائعين.

أعلن الشاب أليخاندرو جارناتشو عن نفسه في الدقيقة 30، عندما ونجح في استغلال خطأ فادح من الظهير الأيسر لنادي مانشستر سيتي، يوسكو جفارديول، مفتتحا التسجيل لمانشستر يونايتد.

لم يهدأ مانشستر يونايتد، واستمر ضغطه على مانشستر سيتي، ليثمر ذلك عن هدف ثان في الدقيقة 39، بتسديدة قوية من كوبي ماينو بعد تمريرة متقنة من فرنانديز، مضاعفا النتيجة لصالح فريقه.

يواجه بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، مهمة صعبة في الشوط الثاني، حيث يتوجب عليه إعادة ترتيب أوراقه والبحث عن حلول لوقف نزيف الأهداف أمام مانشستر يونايتد المتحمس.

أظهر إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، ذكاء تكتيكيا في اختياراته، حيث نجح في استغلال نقاط ضعف مانشستر سيتي وتقديم عرض مقنع حتى الآن.